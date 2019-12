17 dic 2019

Has recorrido todas las tiendas pero no lo has encontrado. Por mucho que navegas en webs y redes sociales, no das con ese vestido que te conquiste y te lleve a una tienda a comprártelo. La cita se acerca pero sigues sin tener qué ponerte, y no puedes posponer mucho más la elección. Pero que no cunda el pánico, porque hemos encontrado lo que estabas buscando.

La culpa del hallazgo la tiene Zara, que en su última colección de fiesta ha añadido un vestido de tul y plumeti con cinturón joya que nos ha conquistado “a primera vista”. Y si eres de las que busca algo más que otro vestido corto del que echar mano cuando no sabes qué ponerte, esta prenda te interesa.

El tul convierte un vestido negro normal en una prenda especial pinit Zara

Con cuello halter y cintura elástica, este vestido plumeti de Zara tiene un precio de 39,95 euros y está disponible en las tallas comprendidas entre la XS y la XL. Tiene el cierre de espalda con abertura y lazo y en la cintura viene con un cinturón con hebilla tipo joya que le aporta el toque distinguido que necesita un vestido como este.

El cuello termina en lazo que se anuda a la espalda. pinit Zara

La falda ajustada a tono con la parte superior llega cubierta por de tul y plumeti con puntos negros y volantes. Un detalle que cambia completamente el diseño inicial de la prenda y le otorga un aire romántico perfecto para su tono negro.

El toque de distinción de la prenda lo pone el cinturón. pinit Zara

El cinturón es extraíble, por lo que podemos moldear a nuestro gusto un vestido que sin ese complemento puede dar lugar a un ourfit de aires rockeros. Eso sí, las botas altas negras son un punto a favor para cualquiera de sus versiones.

Las botas altas negras son un complemento ideal para este tipo de vestido largo. pinit zara

Y tú, ¿te has enamorado como nosotras de este vestido de Zara?