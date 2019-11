5 nov 2019

Compartir en google plus

Aunque el negro sigue siendo y será el rey de las fiestas de diciembre, desde hace algunas temporadas le ha salido un fuerte competidor gracias al enamoramiento de los millenials con el rosa. Las lentejuelas en rosa empolvado, los metalizados rosados y las gasas y plumetis de ese color cotizan al alza entre las compradoras del low cost, de ahí que ya comiencen a aparecer en nuestras tiendas favoritas los vestidos de Nochevieja que apuestan por el rosa. Advertencia: desaparecerán ante nuestros ojos. Este vestido de Zara con brillos metalizados y manga abullonada tiene todas las papeletas para agotarse en breve gracias a su precio (29,95 euros). La mala noticia es la talla: solo hasta la L.

Este otro modelo, también con brillo en rosa, muy parecido al de Zara, es de H&M. pinit

No tendremos tantos problemas de talla en H&M, donde podemos encontrar un precioso vestido de lentejuelas de color rosa hasta la 50. Se trata de un diseño corto en malla bordada con escote en pico y la parte superior cruzada. Lleva las mangas amplias terminadas en puños elásticos y una costura elástica adornada con una cinta de satén en la cintura. El precio es, eso sí, algo más elevado: 59,99 euros.

La versión fucsia del romántico vestido rosa de Nochevieja de Bershka. pinit BERSHKA

Si vas buscando un rosa no tan romántico, tienes una versión intensa del clásico vestido de lentejuelas en Bershka. Aquí no se andan con sutilezas: el diseño es directamente fucsia. El fit es ajustadísimo y lleva, además un volante que recorre el escote en pico hasta el hombro. El precio no está nada mal para un vestido totalmente bordado: 45,99 euros.

Una versión totalmente inesperada del vestido rosa: camisero y metalizado. pinit ZARA

La versión del vestido de fiesta rosa más inesperada la encontramos en Zara, donde han tenido la feliz ocurrencia de proponernos el clásico patrón camisero fluido en un tejido rosa metalizado espectacular. El único detalle de diseño lo encontramos en el bajo, asimétrico y con aberturas laterales. Lo tienes hasta la XL y por 39,95 euros. La verdad es que con botas altas (y quizá un cinturón) queda espectacular.