18 dic 2019

Pocas veces hemos visto a Lara Álvarez tan favorecida como con este look de Bershka. La verdad: nos encanta cuando las estrellas de la televisión tiran de prendas del low cost a las que todas tenemos acceso. Nos da la oportunidad de clonar exactamente sus estilismos, cosa que no suele ser demasiado fácil, pues suelen recurrir a marcas más caras o minoritarias. En este caso, además de su accesibilidad tomamos nota de un efecto de este mono vaquero totalmente inesperado: rejuvenece. ¿A que parece que Lara Álvarez tiene diez años menos?

Una combinación diferente a la que lleva Lara Álvarez: con botines blancos en vez de con taconazos. pinit BERSHKA

No lo perdamos de vista: este mono puede ser una opción fantástica para un look rejuvenecedor a partir de los 30. Solo o en compañía de una recurrente americana negra. Su espíritu es cien por cien minimalista: no lleva muchos detalles, ni mil bolsillos ni trabillas, solo una cremallera frontal como cierre. El cuello de camisa y la manga larga son perfectos para el invierno. Juegan a su favor los elásticos en los bajos y en la cintura: permiten afinar la silueta y que no quede en la indefinición.





Detalle del mono de Bershka que lleva Lara Álvarez. pinit BERSHKA

No te va a costar demasiado imitar el efecto quita años de este mono vaqueros de Bershka, pues el precio es de lo más accesible: 35,99 euros. Lo puedes combinar como hace Lara Álvarez, con unos taconazos en tono nude, o con unos botines blancos o de cualquier otro color, como propone la marca low cost. Incluso con unas zapatillas deportivas va perfecto. La verdad: nos encanta.