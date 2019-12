18 dic 2019

Nos enfrentamos durante estos días a uno de los fashion dramas más importantes del año: ¿qué me pongo para la cena de empresa de Navidad? Revisamos el guardarropa, nuestras tiendas preferidas, las cuentas de Instagram de nuestras 'it girls' favoritas o incluso el armario de algunas amigas intentando dar con la fórmula ganadora: la que aúne comodidad, sencillez y un punto de sofisticación.

¿Y quién reúne esos tres requisitos a la perfección? Sin duda, Victoria Beckham. Desde que la ex spice girl creara su propia y exitosa firma de moda en 2008 - hace ya más de diez años- se ha convertido en una de las diseñadoras más influyentes en cuanto a propuestas estilísticas, tanto en sus colecciones como en sus propios estilismos. Y, siendo así, ¿qué se pondría ella para su cena de empresa?

Hemos decidido basarnos en sus normas de estilo no escritas para proponer algunas prendas que, según nuestras quinielas, la británica no dudaría en lucir.

Traje de chaqueta

Victoria es una apasionada de los trajes de chaqueta y pantalón – tanto para su marca como para llevarlos ella misma– y los tiene en diversos colores. Es una de las tendencias que más se ha repetido en los últimos meses y una apuesta segura para ir cómoda y con un toque elegante inigualable. Ya tenemos una opción low cost si te quedas con este dos piezas y es de Zara.

Nos quedamos con este modelo de Zara Blazer (69,95€) Pantalón (39,95€) ancho, cruzado y en un tono neutro para poder combinarlo con los complementos que queramos. pinit zara

Apuesta por el blanco

Es uno de los colores favoritos de la británica, y de nuestras influencers. Aunque es un color arriesgado para invierno, y más aún para una fiesta, si eres atrevida conseguirá elevar tu look y destacar entre el resto. Si no te atreves con el total look, elige solo los pantalones.

Nosotros nos quedamos con un modelo acapanado de Massimo Dutti (49,95€) que, combinado con un top de fantasía y un cinturón más alegre puede convertirse en una opción estupenda para cenas de empresa informales.

Este pantalón blanco de Massimo Dutti lo podría llevar perfectamente Victoria Beckham. pinit massimo dutti

Falda midi

Llevan ya mucho tiempo entre nosotras y han conquistado el armario de la Spice pija. Las faldas con largo midi, a ser posible con algo de vuelo o plisados y este año, de cuero, siempre sacan de un apuro en eventos semi formales.

Victoria Beckham es una verdadera experta en combinar faldas midi. Esta de cuero es perfecta para combinar con botas y un jersey de cuello vuelto, como lo lleva ella. pinit gtres

Color block

Una de las señas de identidad de Victoria Beckham es su pasión por los colores en bloque. Desde que Gucci impusiera esta tendencia en 2010 no ha abandonado del todo nuestros armarios y se convierte en una aliada a la hora de apostar por colores, pero sin renunciar a looks formales.

Siguiendo la gama cromática que suele utilizar la británica nos quedamos con este vestido de Zara (89,95€) que combina el ocre con negro creando estas masas de color para potenciar el cruzado del vestido. pinit zara

Cuello alto

Otro de los aliados de la posh spice para sus looks más sofisticados es recurrir al también llamado cuello cisne. Además de alargar la figura consigue que sorprendamos al romper los estereotipos de “ropa de fiesta” al uso.

Stilettos

Si algo ha marcado la carrera estilística de Beckham ha sido su pasión y manejo de los stilettos. Sin duda no pueden faltar en nuestros estilismos de Navidad y también, por qué no, acompañarnos a nuestra cena de empresa.

Elegimos este modelo de piel metalizada de Zara (69,95€) con el escote del empeine en punta. Una manera discreta de darle un toque diferente a los clásicos tacones de toda la vida. pinit zara

No te comas más la cabeza, toma nota y elige tu look de Victoria Beckham para triunfar en tu cena de Navidad.