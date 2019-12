18 dic 2019

Teresa Andrés Gonzalvo tiene razón: nos merecemos subir un poco el listón de nuestra sabiduría de moda de cara a las grandes citas de fiesta de la Navidad. La verdad: dada la increíble oferta en todas las tiendas del low cost, es imposible no terminar con un buen look en el armario. El despliegue de estilismos con lentejuelas, plumas, terciopelos y abalorios que estamos viendo es brutal. Pero, claro, tanta oferta también tiene un peligro: la monotonía. Nos va a costar lucir un outfit de fiesta especial si no nos salimos un poco del carril que marca la tendencia. Y eso es precisamente lo que Teresa Andrés Gonzalvo propone: buscar un tono ochentero. Estamos súper a favor.

El fantástico look ochentero de Teresa Andrés Gonzalvo es de Sfera. pinit INSTAGRAM

El look que propone Teresa Andrés Gonzalvo figura prácticamente igual en Sfera, la tienda donde podemos encontrar todas las piezas. Sin embargo, nuestra rubia influencer toma una decisión que para nosotras es acertadísima: prescindir de la camisa blanca con lazada al cuello, para que se nos despiste el tono retro años ochenta que tiene la combinación de falda abullonada y jersey bordado. En esta ocasión y aunque vaya en contra de la misma filosofía de los años 80, menos es más.





Detalle de la falda abullonada de Sfera que es clave en el look de fiesta de Teresa Andrés Gonzalvo. pinit INSTAGRAM

La verdad es que la falda abullonada tiene un diseño espectacular, con unos volúmenes fantásticos que favorecen muchísimo (y disimulan muy efectivamente las caderas generosas). Está confeccionada en satén y la puedes encontrar en Sfera por 35,99 euros. El jersey aún no ha entrado en la colección de fiesta, con lo que tendremos que estar pendientes porque es tan especial que una vez que llegue, se va a agotar.