16 dic 2019

Compartir en google plus

Está claro: nadie se mantiene en la élite de su profesión sin asumir riesgos. En el caso de Gala González el mérito es aún mayor, pues se mide en la liga internacional del street style con las mejores expertas de moda del mundo. Sin un físico despampanante ni un background familiar aristócrata, la influencer española más global se ha ganado su posición look a look, y ahora figura como musa en colecciones tan importantes como la de la colombiana Johanna Ortiz para el gigante H&M, a la venta el próximo marzo. Pero vayamos a lo que importa:el estilismo. Probablemente estamos ante uno de los más arriesgados del año en su Instagram. No lo habíamos visto jamás.

Arriesgadísima combinación de zapatos destalonados y calcetines de invierno. pinit INSTAGRAM

Lo admitimos: el recurso al calcetín es un clásico de la alta moda y los estilismos de altos vuelos. Se trata de un accesorio que requiere una segurada increíble en una misma, además de una longitud de pierna considerable. No es raro ver en el street style más lujoso sandalias de fiesta, sandalias joya, mules y otros diseños exquisitos combinados con calcetines de lana, casi siempre en colores contrastados. En estos tiempos de shocks visuales y remixes locos, casi se ha convertido en un lugar común.

Sandalias plateadas y calcetines de lana: otro mix de las influencers pro. pinit INSTAGRAM

Gala González, sin embargo, le da una vuelta de tuerca total a esta combinación ya vista. Primero, porque elige llevarla en un look de noche, junto a uno de los vestidos más deseados de su firma, Amlul. Se trata del minivestido Bahia (220 euros), con mangas y espalda de organza. Segundo, porque en vez de elegir unas sandalias de fiesta, opta por unos mocasines y unos calcetines de espíritu masculino. ¡Esto sí que es una disrupción! Es cierto: no es un look para cualquiera. Pero visto en Gala, ¿no es una fantasía?