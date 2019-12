18 dic 2019

Si el exceso de los brillos y las lentejuelas navideñas no van con tu estilo sigue leyendo. Porque hemos dado con la solución ideal más allá del clásico little black dress. Se trata del vestido que más sacan las it girls del armario en verano, pero que gracias a su versatilidad podremos lucirlo tanto en Navidad como en Nochevieja. Porque llueva, nieve o salga el sol, el slip dress sigue siendo una de las prendas más elegantes, sexys y sofisticadas.

Y queda demostrado que en cada temporada se reinventan con nuevos diseños y nunca desaparecen del low cost, como en la colección otoño/invierno de Zara.

¡Quién nos diría que el vestido lencero se iba a convertir en nuestra prenda atemporal favorita incluso en pleno invierno!

Los tejidos satinados, los escotes drapeados y los tirantes espaguetti se mantienen mientras que los tonos se oscurecen con el negro como protagonista y el verde, el champagne y el burdeos como alternativa perfecta. La novedad: el terciopelo y un accesorio extra que estiliza cualquier figura, el cinturón. En Zara, hemos encontrado modelos para todos los gustos, pero con algo en común: combinarán a la perfección con los zapatos de tacón y los pendientes joya que ya tienes fichados para brillar estas fiestas.

Vestido lencero estilo arrugado de terciopelo. (29,95 euros). pinit zara

Vestido midi lencero con cinturón y escote a pico en tono burdeos. (39,95 euros). pinit zara

Vestido mini lencero en tono champagne. (25,95 euros). pinit zara