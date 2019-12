18 dic 2019

A pesar de que Stradivarius ha propuesto el azul como el color de la Navidad, es imposible desbancar al tradicional rojo. Escoger este tono para tu look de estas fiestas es todo un acierto y las celebrities lo saben. Cristina Pedroche ya ha sucumbido a él con un minivestido ideal y Eva González lo ha hecho con un traje perfecto. En Primark hay un vestido estampado muy barato, sin embargo, el más bonito que hemos visto hasta ahora es el que ha llevado Rocío Osorno.





Los diseños de la influencer son todo un éxito. Muchas son las instagramers que recurren a ellos para sus looks de invitada y la firma de Rocío Osorno ya se ha convertido en una de las marcas que no faltan en las alfombras rojas. Mujeres como Aitana o Laura Escanes han lucido esos vestidos brillantes que tanto gustan. Entre los últimos diseños que la diseñadora ha compartido se encuentra un mini vestido rojo que es perfecto para Navidad, y si todavía no tienes el tuyo esta es una muy buena opción.

Se trata de un vestido rojo de plumeti sin mangas y con cuello halter. Un diseño que va ceñido a la cintura y que tiene una falda fluida y vaporosa con volantes. Como si de una bailarina se tratara, la sevillana ha lucido este vestido con unos pendientes llamativos y un labial a juego. Sin embargo, si los diseños de Rocío Osorno se te van de precio, en Zara hemos encontrado una opción low cost. Un vestido popelín plisado con manga sisa y escote en pico que cuesta 29,95 euros. Y tú, ¿tienes ya un vestido rojo para triunfar en Navidad?