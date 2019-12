8 dic 2019

Nos quedan dos semanas para Navidad y sabemos que entre tanto corre, corre por los regalos no has tenido tiempo para buscar tu look para tan especial noche, pero no te preocupes nosotras hemos hecho el trabajo por ti y te lo advertimos, vas a caer rendida ante la colección de Lefties. Es que está tan cargada de brillo que no te podrás resistir.

Las lentejuelas se convierten, una vez más, en las verdaderas protagonistas de esta colección donde el negro y el plateado reinan.

La firma low cost nos trae vestidos, monos, faldas y blazers que se mezclan con trajes y pantalones más clásicos, en pocas palabras hay para todos los gustos.

Si eres de las que siempre apuesta por el negro, Lefties tiene un total black lleno de lentejuelas que te hará brillar, es absolutamente irresistibles, y si te parece que es demasiado para Navidad, lo puedes lucir en Nochevieja. Te proponemos un mono de lentejuelas negro que hace tipazo. Para completar el 'outfit' puedes elegir unas sandalias plateadas y unos pendientes joya. Y todo este conjunto puede ser tuyo por menos de 55 euros.

La colección está tan bien trabajada que aunque sea low cost, es tan elegante y versátil que te aseguramos que compres lo que compres no te arrepentirás, difícilmente encontrarás prendas con tanto estilo y a tan buen precio.