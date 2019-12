20 dic 2019

Si estás leyendo esto significa que todavía no tienes el look que vas a vestir durante la última noche del año. Bienvenida, porque seguro que no eres la única. Si a pesar de las infinitas propuestas que han hecho las influencers como Erea Louro con un look low cost, Marta Soriano con los vestidos de Berhska y Cristina Pedroche con el estilismo sexy, todavía no te has decidido, aquí tienes una nueva solución. Y es que, Teresa Andrés se ha propuesto que tu outfit para Nochevieja sea uno original y diferente y ha compartido una camisa brillante de Bershka que te va a encantar.





La influencer valenciana nos dejó con ganas de más después de compartir con sus seguidores un look de fiesta de Sfera ideal. Por ello, hemos buscado entre sus últimas publicaciones y hemos encontrado una prenda que había pasado desapercibida, pero que ya hemos fichado para ti. Se trata de una sobrecamisa con brillos de Bershka con la que conseguir un look de Nochevieja diferente. Un modelo plateado, largo, con bolsillos en el pecho y cinturón con hebilla que cuesta 39,99 euros.

A pesar de que la imagen que ha compartido Teresa no permite saber cómo ha decidido combinarla, nosotras te proponemos dos opciones con las que triunfar y que seguro tienes ya en tu armario. Puedes conjuntarla con un pantalón negro, ya sea pitillo o palazzo; o por el contrario, llevarla abierta sin cerrar a modo de sobrecamisa encima de minivestido negro. Añade un botín de tacón y... ¡Tachán! Look fácil, cómodo y barato para arrasar