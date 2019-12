17 dic 2019

Puede que la presentadora no esté en su mejor momento personal pero lo que es evidente es que nada le impide hacer su trabajo igual de bien que siempre y, sobre todo, nada le quita la sonrisa delante de las cámaras. Eva González sigue al frente del programa 'La voz kids' y lo hace con unos estilismos que siempre nos conquistan. Si no es con unas botas altas es con un vestido blazer. Looks de noche y de fiesta que nos van a inspirar para esta Nochevieja, muy diferentes a los que lleva en su día a día, que apuesta por prendas abrigadas como las parkas.

El último que ha llevado y que no puede ser más propio para la noche de fin de año es este traje de chaqueta rojo. Porque ¿quién dijo que no hay que volver a las tradiciones? Es el color perfecto para depedir al 2019 y si nos queda tan bien como a Eva, triunfaremos.