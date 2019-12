21 dic 2019

Si hay algo que nos conquistó desde el principio de las botas cowboy es su versatilidad. No son tantos los calzados (piénsalo) que podemos llevar con un look informal y desenfadado de camiseta y vaquero y al mismo tiempo con otro boho chic de vestidito mini. Por eso nos chiflan. Bueno, por eso y porque nos mantienen el pie caliente (no siempre hay que sufrir para presumir) y encima son la mar de cómodas. ¡Yiiiha!

Nuestro nuevo objeto de deseo con las Alpe Rose en color castaña marrón que le hemos visto a Paula Echevarría en Instagram.

Pertenecen a la colección de invierno de Alpe Woman Shoes y tienen un precio de 124,95€. Se trata de unas botas fabricadas en piel con pala lisa y adorno a tono en la caña.

Modelo Alpe Rose en marrón pinit alpe woman shoes

Lo que no tenemos muy claro, una vez vista la web con todos los modelos disponibles, es si nos gustan más en ese tono o nos decantamos por las botas cowboy negras de piel. Aunque estas últimas incrementan un poco el precio hasta los 129,95€

Modelo Alpe Rose en piel negro pinit ALPE WOMAN SHOES

Lo que nos ha maravillado, en cualquier caso, es que la suela sea de goma antideslizante. Todo un detalle si tenemos en cuenta que con estas lluvias más que recorrer las calles mojadas grácilmente sobre nuestros pies nos marcamos una exhibición ¡involuntaria! de patinaje artístico. ¿A vosotras también os pasa?