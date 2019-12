23 dic 2019

El bautizo de Cruz y Harper Beckham ha sido toda una sensación en las redes sociales. Pese a la privacidad que ha rodeado a la celebración, al haber compartido Victoria Beckham las emotivas imágenes de sus hijos en una cita tan especial hemos sido partícipes de una fecha clave en la agenda de la familia. Los padrinos no han sido otros que Eva Longoria, Marc Anthony, el peluquero Ken Paves y el agente deportivo David Gardner, que es el mejor amigo de David Beckham y la pareja sentimental de Liv Tyler.

Aunque la armonía ha sido la protagonista del encuentro, se rumorea que un problema con la lista de invitados se ha encargado de dar sabor agridulce a la celebración. El padre de David Beckham fue invitado al bautizo junto a su nueva pareja, la multimillonaria Hilary Meredith, pero su hija Charlotte no tuvo tanta suerte. Tras intentar el futbolista arreglar este problemilla consultándolo con Victoria Beckham, el exjugador del Real Madrid tuvo que comunicarle a su padre la noticia de que no había sitio para ningún invitado extra. ¡Ouch!

Al margen de polémicas, Victoria Beckham estaba espectacular enfundada en un total look blanco perteneciente a su colección primavera/verano 2020. La británica apostó por llevar el blazer, que cuesta 1.710 euros, sobre los hombros, logrando de esta forma darle un giro más informal al outfit que el que presentó sobre la pasarela.

Cruz Beckham lució un impresionante traje de Christian Dior fruto del trabajo de Kim Jones. Por su parte, Harper Beckham lució un vestido de Bon Point confeccionado en el atelier parisino de la marca. El diseño se completa con una impresionante capa blanca bordada de la misma firma, un habitual en el armario de la pequeña, a la que hemos visto llevar sus vestidos en diversas ocasiones.

El momento más comentado de Harper hasta el bautizo enfundada en un diseño de la firma, que también hemos visto llevar a Suri Cruz, fue el que tuvo lugar en el front row del último desfile de Victoria Beckham, en el que Harper se sentó junto a Anna Wintour: su vestido de muselina con cuello con volantes encajaba a la perfección con el diseño floral que entonces lucía Wintour.

Victoria ha compartido en los stories de Instagram los bocetos del diseño de su hija, que estaba impecable en su bautizo y está destinada a ser todo un icono de estilo. La diseñadora explicaba en sus vídeos, antes de que tuviera lugar el bautizo, que la firma le había ofrecido a Harper tras diferentes tejidos para que fuera ella misma la que eligiera su preferido. "Tengo que decir que ha sido increíble formar parte de una experiencia tan impresionante, pues la artesanía requerida es abrumadora. La atención que prestan a los detalles y la exquisita forma en la que las prendas son confeccionadas hacen que esté emocionada por ver cuál es finalmente el vestido que elige".

En las redes de la diseñadora también hemos podido ver a David Beckham cantar junto a un ya descamisado Marc Anthony el tema ‘I need to know’. Nunca pensamos que diríamos esto, pero por primera vez nos ha dado rabia no haber sido invitados a un bautizo capaz de hacer que el 90% de las bodas de nuestros amigos hayan sido a su lado un soberano aburrimiento.