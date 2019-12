24 dic 2019

Compartir en google plus

No nos cansamos de repasar el perfil de Instagram de Sara Carbonero, impecable siempre en los looks de fiesta, pero extraordinaria en sus looks diurnos, esos que decide ella misma y que dan la altura de su saber de moda. La presentadora es tan experta en deportes como en estilismo: su manera de actualizar los clásicos con botas de máxima tendencia es genial. Y, además, nos da ideas que podemos practicar todas, pues recurre muchísimo a básicos del armario femenino: pantalones vaqueros, abrigo azul marino, sombrero de ala, bufanda en tonos marrones, grises, negros. Nada aparentemente extraordinario, pero una maravilla en conjunto.

Un look diez para cualquier día de invierno con abrigo azul marino y botas con borreguito de Sara Carbonero. pinit instagram

Aunque sombrero y bufanda son indispensables, sobre todo en las mañanas de frío, la pieza principal del look de Sara Carbonero es un básico del armario de hombres y mujeres: un abrigo azul marino. Su opción es el batín: ligero, envolvente y con un cinturón del mismo tejido. Tenemos uno prácticamente clónico (quizá sea el mismo) en Zara. Lleva cuello de solapa, manga larga, bolsillos delanteros de plastrón y cinturón y cuesta 89,95 euros. Inconveniente: no queda ya la talla XXL





VER 6 FOTOS El abrigo batín, la pieza que corona el invierno

Las espectaculares botas de Sara Carbonero son de la firma Popa. pinit instagram

Sin embargo, el abrigo azul marino nos quedaría muy soso si no fuera acompañado de unas maravillosas botas de la firma Popa, con tres texturas: un grabado de serpiente en la plataforma, talón y parte de la bota, el resto de serraje y el final en borreguito. Llevan cordones marrones, el interior forrado de pelo y la planta acolchada: comodísimas. Las tienes en marrón, el color por el que ha optado Sara Carbonero, y en negro. Precio: 115,95 euros. ¡Nada caras!