26 dic 2019

Compartir en google plus

Las influencers lo han dado todo con sus looks de Nochebuena. Hemos visto plumas, lentejuelas y jerséis navideños, sin embargo, María Fernéndez-Rubíes ha dejado dos propuestas de día y de noche que son ideales. Si el look de Nuria Roca con vestido de flores y blazer de Zara es una propuesta perfecta para reutilizar en otro momento, cuando veas lo outfits de la influencer madrileña no vas a dudar en querer copiárselo.

María Fernéndez-Rubíes compartió con sus seguidores el look que escogió para usar en Navidad por el día. La influencer optó por un estilismo cómodo y colorido con prendas sofisticadas. Llevó un mono de pana en color rosa de Laagam (65 euros) que combinó con americana de cuadros de Massimo Dutti (129 euros). Dos prendas que nunca pensaríamos en llevar juntas, pero que María ha demostrado que es todo un acierto. Añadió también un bolso de flecos de Longchamp (590 euros) y unos botines rosas.

Para la noche, María optó por una de las prendas más buscadas de la colección de Navidad de Zara. Hablamos del minivestido negro de organza con flores azules metalizadas estampadas. Un diseño con las mangas y el escote semitransparente, fruncido en la cintura y el bajo acabado con volantes. Cuesta 39,95 euros y sentimos decirte que está agotado. La instagramer lo combinó con un bolso negro de Laagam (39 euros) y pendiente de Mypeeptoesop (35 euros).

pinit zara

Y tú, ¿con qué versión navideña de María Fernández-Rubíes te quedas? ¡Nosotras con las dos!