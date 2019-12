26 dic 2019

Nuria Roca se está tomando muy en serio su papel como influencer y cada vez son más las imágenes que publica con sus looks. Para estas navidades, la presentadora ha compartido varios estilismos que nos han servido de inspiración para Navidad. Desde la chaqueta de lentejuelas más original a la falda, también de lentejuelas, que está rebajada. Ahora, nos ha sorprendido con el look que ha llevado en Navidad. Un outfit formado por prendas casual que son ideales y que puedes reultilizar en multitud de ocasiones, que se suma a las mejores apuestas de las influencers para Nochebuena.

La escritora escogió para pasar la Navidad junto a su familia un look con el que ha arrasado. Nuria optó por un vestido camisero de flores largo. Un modelo de Lebor Gabala oscuro con estampado en tonos rosas y verdes que tenía el bajo con volante. Para protegerse del frío, la colaboradora de 'El Hormiguero' añadió una blazer azul marino de Zara que puedes encontrar por 49,95 euros. Por último, dio un punto de color y arriesgó al completar el outfit con unos botines metalizados en rosa fucsia de Chie Mihara.

Un look casual, cómodo y muy fácil de copiar con el que Nuria Roca ha arrasado y ha disfrutado de esta soleada Nochebuena. Las prendas, además de ideales, son perfectas para usar por separado por lo que es una buena opción invertir en ellas. La blazer es una prenda de fondo de armario que no te vas a quitar y más en azul marino, un color que combina muy bien con todo. El vestido es un 'must have' que puedes llevar ahora con botas, medias y chaqueta, pero que reutilizaras en primavera y en verano con sandalias.