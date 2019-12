29 dic 2019

Todos los años se repite la misma historia. Si la duda del "¿Qué me voy a poner?" nos persigue en el día a día, en Nochevieja, aún más. Aunque va por años, eso sí. Algún día nos atreveremos a pasarla en pijama, o mejor, en chándal (que ahora con la tendencia del 'athleisure' no sería tanto pecado). De momento, no hemos llegado a ese punto. Pero al enclave de la desesperación absoluta sí. Tenemos la imperante necesidad de despedir el 2019 con algo que no sean lentejuelas.





VER 10 FOTOS Prendas de los Special Prices de Zara que puedes llevar en Nochevieja

Y aunque ya hemos decidido (bueno, los astros) qué llevaremos en 2020 según nuestro hosróscopo, la última noche del año se nos resiste. Lo único que tenemos por seguro en estos momentos es el color de la ropa interior, no vaya a ser que comencemos el año con mal pie, pero... ¿Y el resto? Menos mal que Collage Vintage ha acudido al rescate y nos ha propuesto, a golpe de 'play' siete looks en menos de tres minutos para deslumbrar. ¿Lo mejor? Que los puedes emular con prendas de tu armario. Lo que nos gusta eso de reutilizar.

Vestidos de satén, cárdigans calentitos o mini vestidos... solo tienes que escoger el estilismo que más va contigo y abrir tu armario. Seguro que entre las montañas de ropa encuentras algo similar. Si no es el caso, no sufras, porque aunque los looks mezclen prendas low cost con piezas de grandes firmas, Zara está muy presente en -casi- todos. Por que tu look perfecto está solo a un paseo de distancia.

¿Te ha entrado el gusanillo y quieres dedicar el domingo al 'online shopping'? Sara Escudero (aka Collage Vintage) te ha dejado todos los links en la cajita de descripción del vídeo de IG TV.

¿Qué más se puede pedir? Bueno, quizás, ya que estamos, un poco de suerte para el 2020 no vendría mal. Recordad: braguitas rojas. Hay que seguir las tradiciones, por algo están ahí.