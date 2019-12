19 dic 2019

Estamos en época de esquí y todas las influencers han pasado (o pasarán) por algún paraje invernal para disfrutar de este deporte de invierno. O, simplemente, para deleitarse con los maravillosos paisajes. Baqueira es la estación favorita de nuestras influencers, por allí han pasado desde Paula Echevarría hasta Alexandra Pereira. Pero hay destinos mucho más lejanos como Aspen (Colorado) y hasta allí ha viajado Collage Vintage. Ha disfrutado de unos días con su pareja (es también su fotógrafo) y ha subido unas fotos en las que ha dado ejemplo de estilo con el perfecto look de invierno. ¿El protagonista? Un abrigo de peluche de H&M que ahora es nuestro nuevo objeto de deseo.

Una prenda que nos ha costado incluir en nuestro armario de invierno pero que, al final, se ha convertido en un must. El que lleva Sara Escudero es un abrigo tipo 'teddy' (osito de peluche), de H&M, que cuesta 99 euros y que está disponible en dos colores: marrón oscuro y color café con leche.

Este es el abrigo de H&M que lleva Collage Vintage en su última foto de Instagram. pinit H&M

Solo se vende on line y hay un amplísimo abanico de tallas, desde la XS hasta la XL. Si en este color oscuro no te convence, hay un tono tostado que nos parece igual de amoroso y, quizá, mucho más combinable. Tiene exactamente el mismo precio y la misma disponibilidad de tallas, aunque tal y como nos advierten desde la firma sueca, de la XL quedan pocas unidades en este color.

En este tono tostado también hay talla desde la XS hasta la XL, pero de esta última quedan pocas unidades. pinit H&M

Collage Vintage lo lleva con un total look blanco debajo, de pantalones slouchy en crudo y un jersey de ochos que nos encanta. Y unas botas après-ski de Isabel Marant. Cambia estas últimas por unos botines (incluso unos zapatos de tacón) y convierte el look de nieve de la influencer en el perfecto look de invierno para la ciudad. De hecho, la influencer ya lo ha llevado así y nos ha enseñado hasta un vídeo con siete maneras de combinarlo.