26 dic 2019

El signo del zodiaco que nos rige no solamente influye en nuestra personalidad sino también en las prendas que usamos. Si somos intensas, soñadoras, tímidas o espontáneas, optaremos por vestir de una manera o de otra. Por eso, para empezar el año 2020 con mucho más estilo y con prendas que vayan acorde con nuestra forma de ser, hemos hablado con los personal shopper de Lookiero que nos han dado los tips de estilo para tu hosróscopo. Síguelos y este nuevo año 2020 tendrás éxito asegurado.

Aries

Victoria Beckham es Aries. pinit gtres

Las Aries son, de entre todos los signos, las que más cómodas se sienten comenzando nuevos proyectos. No tienen miedo a lanzarse hacia lo desconocido. Tienen un gran sentido de la aventura y les encantan los retos. Buscan la novedad, la originalidad y la tendencia.

Sus outfits llaman la atención por su fuerza. Para Aries la vida es un campo de batalla y se prepara cuidadosamente para ella. El estilismo que escoge es su armadura, su forma de enfrentarse al mundo. Sarah Jessica Parker, Lady Gaga, Victoria Beckham, Emma Watson, Keira Knightley o Kirsten Stewart son algunas de las Aries que mejor representan este rol. Este invierno, la paleta de los marrones y las prendas exteriores largas serán sus mejores aliados para mostrar esa imagen potente que les caracteriza.

Tauro

Penélope Cruz es Tauro. pinit gtres

Aunque tienen la merecida reputación de ser las más cabezotas de todos los signos, las Tauro suelen ser muy constantes y leales. Les gusta todo aquello que consideren elegante y sofisticado y son muy perfeccionistas. Su gran sensualidad fluye en sus outfits de manera natural y apuestan por cierta opulencia en su forma vestir pero siempre con equilibrio. Se consideran estables pero de repente pueden vivir crisis de estilo (arrebatos), sin embargo, en su ser, adoran la rutina en el vestir. Su estilo oscila entre clásico y minimal pero con pequeños acentos barrocos.

Este invierno, el étnico sofisticado aportará frescura a su fondo de armario en forma de calzado, blusas oversize con transparencias y vestidos fluidos. El tacto de las prendas, sentirse abrazadas por elloas, marca la elección de sus looks. Elizabeth II de Inglaterra, Penélope Cruz, Jessica Alba, Cate Blanchet, Melania Trump son algunas de las mujeres Tauro más conocidas.

Géminis

Angelina Jolie es Géminis. pinit gtres

Los intereses intelectuales marcan el estilo de las nativas de este signo. Tienen su propio ideario y lo reflejan en su vestir, siendo de los signos que más priorizan la identidad a la tendencia. Son las mejores comunicadoras del Zodíaco y no tienen problemas para desenvolverse en el espectro social. Su apertura les hace apreciar estilos o detalles que no tienen por qué coincidir con el status quo reinante. Algunas son capaces de regular esa volatilidad que las caracteriza y otras la llevan hasta las últimas consecuencias.

Tienen un estilo propio como las Géminis Angelina Jolie, Natalie Portman, Nikole Kidman, Helena Bonham Carter, Ana Belén, las hermanas Olsen o Mónica Naranjo. Puede ser boho, historicista, minimal, maximal... pero siempre filtrado por su personalidad.

Cáncer

Diane Kruger es Cáncer. pinit gtres

Las nativas de este signo son frágiles y cambiantes, pueden estarllorando y de repente comenzar a reírse, pero aun siendo emocionales, sus cambios de emoción no afectan a sus outfits. Son etéreas, pacientes y tranquilas. Con sus rasgos y expresión corporal aportan una serenidad innata a los conjuntos que visten.

Aunque se muestren sexys, como una de las cáncer más conocidas, Pamela Anderson, hay siempre un punto naif en sus propuestas, un trasfondo romántico en su vestir marcado por la elección del tejido, color, complementos, su forma de peinarse...

Selena Gomez, Elsa Pataky, Gisele Bundchen, Sofía Vergara, Diane Kruger o Meryl Streep, también son chicas Cáncer como tú. Este invierno, la tendencia victoriana hará que se encuentren como pez en el agua de shopping.

Leo

Paula Echevarría es Leo. pinit gtres

Se dice que las nacidas bajo este signo son las más fáciles de reconocer a simple vista por tener un carácter muy marcado. Paula Echevarría, Hillary Swank, Jennifer Lawrence, Jennifer Lopez, Madonna... son carismáticas, agradables y llamativas como buenas Leo. Y es que cuando una Leon entra en una estancia se percibe, son líderes naturales. No viste solo de dentro afuera sino también de fuera adentro. Busca llamar la atención cin su atuendo, provocar interacción. No es la necesidad de explorar o innovar de Aries la que motiva a Leo, es una búsqueda de atención que se consigue transgrediendo normas. Potenciando la sensualidad, llevando la tendencia al extremo, jugando a la originalidad de estilo, adoran los dorados, metalizados...

Este invierno, si naciste Leo, adopta la tendencia feísta con chunky trainers, sal a la calle con minibolsos en bandolera o hazle la manicura inspirándote en Rosalía. Atraerás todas las miradas.

Virgo

Blake Lively es Virgo. pinit gtres

Son resolutivas y organizadas por naturaleza y les encanta seguir una rutina diaria, por eso una Virgo planificará su outfit la noche anterior. Independientemente del ánimo con el que se levante, lucir el atuendo correcto y hacerlo de manera impecable será su máxima. Beyoncé, Blake Lively, Cameron Díaz, Letizia Ortiz, Claudia Shiffer y Salma Hayek, son Virgo y encarnan a la perfección esa máxima.

Los estilos grunge, punk, homeless no entran en su su ideario. Tampoco las camisas arrugadas, los efectos manchados o envejecidos o las prendas mal acabadas. Son los complementos y calzado las claves en su look y los compran concienzudamente, no por capricho. Este invierno, la marca Victoria Beckham representa a la perfección el fondo de armario de una Virgo. Conseguirá un look femenino e impecable sin pretensiones gracias a un ingenioso patrón, una acertada elección de color y una sensibilidad genial para los tejidos.

Libra

Blanca Suárez es Virgo. pinit gtres

A las Libra les cuesta muchísimo tomar decisiones sea cual sea su magnitud. Buscan siempre el equilibrio, por eso necesitan que todos los aspectos de su vida estén más o menos en armonía para ser felices. Su encanto personal es una de las características más clave junto a la búsqueda de la armonía y el buen gusto. Saben cuál es su punto fuerte, donde vibran con mayor intensidad y lo explotan. Emilia Clarke, Blanca Suárez, Kim Kardashian, Catherine Zeta Jones, Dakota Johnson, Kate Winslet, Naomi Wats son algunas de las Libra más carismáticas.

Adoran la calidad de las prendas, les encanta el buen diseño y aunque no puedan permitirse pagarlo, su outfit no lo denota. Dudan hasta que se prueban las prendas, ahí detectan rápidamente si armonizan con ellas o no. Cuidansu maquillaje, su melena, manicura y tendrán detalles como preocuparse de que su cabello tenga un aroma especial. Este invierno, una falda fluida evasé será un must. Es femenina, elegante y equilibra siempre la silueta y aporta prestancia sin perder libertad de movimiento.

Escorpio

Julia Roberts es Escorpio. pinit gtres

No hay nada ni nadie más intensa y curiosa que una Escorpio, lo que le hace tener un magnetismo especial, fruto de su fuerza y su densidad. En el vestir se refleja en su forma de trabajar la silueta (marcándola), en la manera de escoger el color, los complementos y los materiales. Detalles como hombros marcados, galones laterales en pantalones o cinturones con hebilla maxi serán parte del fondo de armario de este signo. Sigue a Scarlett Johansson, Anne Hathaway, Emma Stone, Julia Roberts, Katy Perry, que son mujeres Escorpio de los pies a la cabeza.

El calzado será uno de sus fetiches y es que nos vestimos porlos pies y Escorpio lo sabe, escogiendo piezas tanto cómodas como difíciles pero siempre con su toque cañero: botasarmy, salonesdepunta,botines con herrajes, sandalias de cordones... Este invierno, apostamos por un total look denim de camisa tejana y culotte con stiletto blanco de piel.

Sagitario

Miley Cyrus es Sagitario. pinit gtres

Las Sagitario tienen una gran confianza en sí mismas y a menudo son el alma de la fiesta. Caen casi siempre bien por la energía positiva que desprenden y su visión optimista del futuro es contagiosa. Su “buenrrollismo” se transmite en outfits con toque de humor o de relax. Mujeres Sagitario como Britney Spears, Miley Cirus, Julianne Moore, Jane Fonda, Jennifer Conely, Amanda Seyfread o Julieta Venegas entienden su vestir como lo que es, en realidad, vestir. Sin presión, sin el yugo de la tendencia y sin tener en cuenta el qué dirán. No renuncian a la libertad y eso determina su outfit.

Vibran con el intercambio cultural, lo cual potencia su criterio de estilo enriqueciéndose con inspiraciones de todo tipo, pero sobretodo, eliminando juicios limitantes. Este invierno, jugamos a jeans y jersey con greca alpina. Unos pendientes con piedras naturales de su último viaje a Bali serán la guinda del pastel.

Capricornio

Irina Shayk es Capricornio. pinit gtres

Los nacidos bajo este signo suelen dar mucha importancia al aspecto físico, tienen una gran necesidad de sentirse aceptadas e incluidas y mantener un buen estatus social. Un estatus que normalmente va ligado al atuendo clásico en cuanto a patrón y filosofía de vestir. En el caso de Capricornio, no solo “aparentan” clase, sino que trabajan para conseguirla, invierten recursos para conseguirlas prendas que ansían. No verás a Capricornio vestir copias, prefiere una prenda sin marca de buena calidad a una falsificación. Y solemne, vestirá las dos piezas tanto juntas como separadas. Si es necesario, pagará el bolso de piel o el abrigo de paño a plazos pero será feliz al vestirlos y le acompañarán por años.

Este invierno, un buen traje de pantalón en lana fría será un must. Lo lucirá tanto con zapatillas como con botines. Irina Shayck, Adriana Ugarte, Kate Moss o Carolina Herrera son claros exponentes de la mujer Capricornio.

Acuario

Jennifer Aniston es Acuario. pinit gtres

Rebelde y única, la mujer acuario es la más bohemia del Zodiaco. La libertad y el grupo son prioridad para ella. Son espíritus libres con un toque salvaje y así lo reflejan en su vestir. Aun siendo minimal (Jennifer Aniston) o clásicas (Isabel Preysler) hay un toque irreverente, a veces muy ligero, en sus estilismos. Las cantantes Shakira y AliciaKeys, Paris Hilton o la periodista Sara Carbonero, también comparten como buenas Acuarios ese punto bohemio y libre. Su flexibilidad hace que luzcan como nadie cuero envejecido, vaqueros rotos, vestidos folk oversize, maxi cárdigans... con un trasfondo boho que muchas ni siquiera conocen tener. Este invierno, optamos por vestirla con sahariana de ante y flecos y/o con botascowboy de caña alta. Potenciamos su lado más intrépido.

Piscis

Rihanna es Piscis. pinit gtres

Piscis es un signo tan soñador que cuando opta por un look se zambulle de tal manera en él, que puede terminar más “disfrazada” que vestida.Si pone los pies en la tierra, conseguirá crear outfits con un nivel de sensibilidad que los hará súper especiales. La clave serála medida y Rihanna, Drew Barrymore, Jennifer LoveHewitt, Cindy Crawford, Olivia Wilde,Eva Longoria, Sharon Stone ySilvia Abascal, lo saben.

Este invierno, te proponemos que luzcas prendas de satén y que no tengas miedo a soñar. Con jersey de cashmere o con denim, con sudadera, deportiva... ¡Explora! Pero si te conoces, para asegurarte un buen resultado, opta por tonalidades básicas.