29 dic 2019

Seguro que te ha pasado. Te vas de fin de semana. No sabes qué ponerte. Llenas la maleta de 'por si acasos', pero al final, acabas poniéndote lo mismo todos los días. Mala gestión del tiempo, diría tu madre. Pero lo cierto es, que a veces, y sobre todo cuando queremos ir cómodas y no recurrir a las socorridas mallas de deporte, es difícil encontrar un sustituto. Porque las leggings son una de las mejores cosas que ha dado el universo, sí. Aunque seamos honestas; no valen para todas las ocasiones.

Entonces, ¿unos vaqueros? Sí, casi siempre son la alternativa elegida, pero no acaban de convencernos... ¿Y si alguien creara la combinación perfecta entre pantalón cómodo, arreglado y de un material suave? ¡Bingo! Hemos encontrado el modelo ganador. Y Nuria Roca sabe cómo llevarlo.

Se trata de un panatalón de punto finio de color negro. Con talle alto, ajustado y perfecto para combinarlo con sneakers, se ha convertido en uno de nuestros deseos para los Reyes Magos.

Nuria lo ha combinado con unas zapatillas blancas, un jersey fino, un plumas de lo más original con manga tres cuartos abullonada y un pañuelo. Sin duda, una apuesta segura para hacer turismo en Roma con su marido y sus hijos. Como sabemos que has caído rendida (igual que nosotras) a la idea, hemos encontrado un clon low cost.

Es de Zara, está disponible desde la talla S hasta la XL y cuesta 29,95 euros. ¡Son todo ventajas!

No sabemos si podemos esperar a la rebajas para hacernos con uno...