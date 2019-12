30 dic 2019

Comienza la cuenta atrás para decidir el look de fiesta de la Nochevieja, probablemente el estilismo más espectacular que llevarás a lo largo del año. ¿Lo tienes? ¿No lo tienes? Si aún no te has hecho con él, Dulceida nos acaba de proponer un outfit súper atrevido que nos convence por varios motivos. El obvio, es que se trata de una prenda absolutamente llamativa, más incluso que los despampanantes vestidos de lentejuelas y plumas que ha sacado Zara. Imposible no deslumbrar con esta chaqueta estilo blazer: parece que lleva luz incorporada. Pero, además, nos encanta poder optar por llevarla en solitario, como hace Dulceida, o con un short, minifalda o pantalón, también en tejidos reflectantes metálicos o en un sencillo negro. Tiene una versatilidad fantástica.

La chaqueta de Please Fashion está confeccionada con hilo de lúrex. pinit PLEASE FASHION

La verdad es que nos encanta la silueta cómoda, sin llegar a ser oversize, de la chaqueta, una prenda casi de lujo, confeccionada en hilo de lúrex. El excepcional material justifica un poco su precio, algo más alto de lo que estamos acostumbradas a pagar: 167 euros. Sin embargo, es una inversión clarísima de cara a futuro, pues tiene muchísimas posibilidades a la hora de combinar con otras prendas para conseguir looks totalmente nuevos.





La chaqueta que lleva Dulceida como vestido es el look de Nochevieja perfecto. pinit please fashion

La chaqueta lleva botonadura doble y los bolsillos ribeteados y pertenece a la colección de fiesa de Please Fashion. La marca te ofrece la opción de combinarla con dos vestidos, también confeccionados con hilos de lúrex. Uno es un vestido túnica corto de manga larga que cuesta 138 euros. El otro, un minivestido que Dulceida lleva debajo de la chaqueta, no tiene mangas, lleva un pronunciado escote en pico y va adornado con estrás (102 euros). Imposible no brillar.