30 dic 2019

Estamos a 24 horas de la última noche del año -y de la década-. Por eso nuestras influencers, celebrities y presentadoras de televisión favoritas no dejan de sacar todos sus looks de fiesta a relucir en Instagram. Nagore Robles es una de ellas y así ha hecho con su último look, un minivestido de lentejuelas rosa. Aunque tenemos que reconocer que a Nagore no le hace falta que sea Nochevieja para lucir brillos, ella lo hace habitualmente.

El último vestido que ha publicado es muy de fiesta, sexy y brillante a la vez. Un diseño de corte mini, con lentejuelas rosas que también tienen efecto tornasolado, de manga larga y cuello ligeramente levantado. Un vestidazo digno de la última noche del 2019 pero del que la presentadora no ha querido decir la marca. Una pena, porque nos hubiera encantado copiárselo tal cual. Pero como imaginación no nos falta, hemos buscado opciones en nuestras tiendas low cost de cabecera y hemos encontrado tres que son igual de lucidos. Porque se supone que el color que triunfa en Nochevieja es el rojo... hasta que hemos decidido cambiarlo por el rosa.

En Bershka apuestan por un rosa bebé con este evstido asimétrico. pinit bershka

En Bershka han decidido arriesgarse y apostar por un vestido blazer asimétrico. Eso sí, no son lentejuelas, es un tejido satinado en un rosa clarito con un cinturón del mismo tejido. Cuesta 29,99 euros.

Esta es la opción rosa que más nos gusta de Zara. pinit zara

En Zara, sin embargo, se decantan por todo lo contrario, un rosa fucsia. Un vestido también mini (parece que los largos los reservan para otras ocasiones) con cinturón joya y unas mangas con volantes de mucho vuelo que destacan sobre toda la prenda. Cuesta 49,95 euros.

En Lefties sí se animan con las lentejuelas pero en un tono mucho más discreto. pinit lefties

Si lo que buscan son lentejuelas, tu mejor opción es este vestido de Lefties, mini, de vuelo y cuajado de estos pequeños detalles. Eso sí, en un tono mucho más discreto: un rosa empolvado. Cuesta 22,99 euros.