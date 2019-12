4 dic 2019

Si no seguiste nuestros consejos y no te hiciste con uno de estos en el Black Friday, ya es hora que comiences la búsqueda del vestido perfecto de Nochevieja. Si ya has visto el de 12 de Primark, el sexy de Sandra Majada y hasta el de Mango que parece de lujo y no te convencen es porque no has descubierto el que ha llevado Nagore Robles. La presentadora se ha hecho con la prenda estrella de la colección de Navidad de Sfera y no nos extraña porque es ideal.





'GH VIP' está ya en la recta final y para una de las últimas galas, en las que participa como colaboradora, Nagore Robles escogió un vestido que sin duda es uno de los más bonitos que hemos visto para Nochevieja. Se trata de un modelo mini de Sfera, de manga larga y escote en pico que está repleto de lentejuelas de diferentes colores. El diseño viene con un cinturón de terciopelo y hebilla joya colocado debajo del pecho.

Nagore Robles con un vestido de Sfera. pinit @nagore_robles

La presentadora optó por combinarlo con unas botas de caña alta de tacón negras y un maquillaje natural. Al parecer Nagore no es la única que se ha enamorado de este vestido ya que en la web está desaparecido y agotado, pero es muy probable que puedas encontrarlo en tienda. Y es que su búsqueda merece la pena porque la combinación de las lentejuelas y el terciopelo, los tejidos estrellas de la Navidad, hace que sea un look perfecto con el que deslumbrar la última noche del año.