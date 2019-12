30 dic 2019

Podríamos decir sin equivocarnos que Tamara Falcó es una de las mujeres del 2019. Su paso por 'MasterChef Celebrity', concurso de cocina del que se proclamó ganadora, ha hecho que se la conozca más y ganar adeptos. Sus frases y declaraciones no pasan desapercibidas, algo que se ha visto reflejado en el número de seguidores que acumula en Instagram y en su estilo dando paso a su faceta como influencer. Sus looks son toda una inspiración y entre sus últimas publicaciones hemos encontrado un básico que no debes obviar porque te va a solucionar más de un look en cualquier estación del año.

Tamara Falcó ha querido compartir con sus más de 500.000 seguidores de Instagram uno de sus planes favoritos en invierno. "Una de las cosas que más disfruto en invierno es la posibilidad de estar en frente de una chimenea", ha comentado posando con un look comfy e ideal. Un estilismo formado por un pantalón blanco y un jersey de cuello vuelto beige de MASSCOB de lo más calentito y unas zapatillas de estar por casa de pelito de MOU Boots.

Pero de este look básico destacamos los pantalones blancos. Ya avisamos que el 'total white' es el outfit de la temporada y el 2019 ha sido el año en el que más ha desputando la tendencia de llevar prendas claras en invierno. Tamara lo sabe y se ha hecho con un modelo slim de Mango que cuesta 25,99 euros. Un pantalón low cost que necesitas en tu armario para seguir la tendencia white de las influencers ahora y para convertilo en tu favorito en primavera y en verano. Y es que este pantalón es de lo más versátil, combina a la perfección con todo y será tu básico imprescindible del 2020.