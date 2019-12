27 dic 2019

Tamara Falcó se está tomando al pie de la letra su faceta como influencer. En estas fechas tan importantes no se ha olvidado de sus seguidores de Isntagram por lo que ha celebrado la Navidad con varias publicaciones. Primero lo hizo un posado muy sensual, después con una estampa familiar y ahora con el look que escogió para ese día en el que... ¡Hasta debutó como cantante! Tamara llevó un vestido ideal que te va a servir de inspiración para tus looks de invitada de invierno y que le une con Letizia. Y es que la Reina visitó esta marca con el que ha sido nombrado su vestido más bonito del 2019.





Para estos días tan especiales y tan importantes para ella, Tamara escogió un look que ha arrasado entre sus seguidores. Se trata de un vestido midi de manga larga de terciopelo verde botella, color y tejido muy acordes para las fechas navideñas. Un diseño ajustado y pronunciado escote en pico que combinó con unas medias negras de pequeños lunares de Calzedonia y unos pendientes de aros dorados de Tous. Completó el estilismo con un look beauty sencillo formado por un recogido bajo algo despeinado y un maquillaje muy natural.

El vestido que escogió la ganadora de 'MasterChef Celebrity' forma parte de la colección de Lola Li, una de las firmas españolas que ha llevado la Reina Letizia. La monarca escogió en septiembre un vestido blanco de líneas sencillas, silueta holgada rematada en un cierre lateral efecto pareo y un favorecedor escote en uve con solapas esmoquin. El diseño ya forma parte de uno de los mejores looks de la Reina y Tamara Falcó ha seguido sus pasos haciéndose con otro. El vestido de Tamara, además de cumplir todas las reglas para ser uno de invitada perfecta de invierno, sienta de maravilla gracias al corte y los fruncidos en la parte delantera que consiguen disimular la barriga.

Este vestido se encuentra disponible en la web de la firma por 190 euros y también puedes hacerte con él en granate. Dos tonalidades perfectas para estas fechas, pero también para tu evento de invierno. Haz como Invitada Perfecta y añade un tocado y un bolso retro en tonos neutros y unas sandalias a juego y conseguirás ser la invitada mejor vestida. ¡Acierto total!