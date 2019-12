31 dic 2019

Es cierto: difícilmente vas a quitarte el pijama durante todo el día 1 de enero, sobre todo si has salido en Nochevieja y has llegado a casa ya de mañana y con resaca. Sin embargo, si tienes compromisos familiares (la temida comida de año nuevo), esperas visitas o tienes que salir obligatoriamente, hemos encontrado un look fantástico que aúna comodidad, estilo y un precio a prueba de cuesta de enero. Se trata de un chándal, o una sudadera y un pantalón que puedes comprar por separado, con una combinación de colores preciosa y un tejido de efecto satinado espectacular. La verdad: es probablemente el chándal más apetecible que hemos visto esta temporada en el low cost. ¿Dónde está? En Bershka.

Chándal con efecto satinado de Bershka, perfecto para capear la resaca de año nuevo. pinit BERSHKA

Imposible no fijarse en una combinación de colores tan acertada y efectiva: este color crema queda genial con el azul cielo y las bandas negras. La sudadera cropped lleva la manga ancha y tiene un corte holgado y los hombros caídos (25,99 euros). El pantaló jogger, también en ese tejido de efecto satinado, lleva cintura elástica en azul cielo, goma en el bajo y dos bolsillos delanteros (22,99 euros).

Versión en rosa y negro del chándal de Bershka, ideal para estrenar 2020. pinit BERSHKA

Si eres muy muy fan del rosa, tienes la opción de hacerte con este chándal (o con la sudadera por separado si no te convencen los pantalones) en color rosa. No esta nada mal, auque por una vez y sin que sirva de precendente nos convene muchísimo más la opción en color crema y azul cielo. Al no llevar el pantalón negro, recoge muchísima mas luz, que es algo que nos interesa muchísimo ahora en invierno y más en un día de resaca. Un diez para Bershka: este chándal nos encanta.