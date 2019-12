19 dic 2019

Hay que reconocer que Jennifer Lopez está inspiradísima en los últimos meses. No solo nos muestra looks de alfombra roja espectaculares, sino que cada vez depura más su estilo deportivo, que ya va mucho más allá de calzarse un chándal y una camiseta. Recordemos: el estilismo base de la actriz de 'Hustler' es el del entrenamiento, que para eso luce las abdominales más impresionantes de Hollywood. De hecho, no es raro verla en leggings y llevando su carísimo Birkin, prueba de que los dos mundos, el del deporte y el del lujo, pueden ir juntos perfectamente. Eso sí: si trabajas un poco el outfit deportivo mejor que mejor.

El fantástico look en rosa con sudadera cropped de Jennifer Lopez. pinit GTRES

Ya conocíamos los leggings de un rosa satinado de otras entradas y salidas de Jennifer Lopez, muy aficionada a acudir al supermercado en ropa deportiva, probablemente porque pasa muchísimo tiempo en el gimnasio de su casa, entrenando. No es difícil hacerse con unos leggings con este brillo rosado: es el color fetiche de la colección de mujer de Puma.





Sí tiene un poco más de complicación encontrar la prenda clave del look de Jennifer Lopez: esa sudadera cropped de espíritu totalmente retro que evoca la tendencia de moda de los años 80. Lo mejor es comprar una sudadera rosa low cost y armarse con unas tijeras. Eso sí: te recomendamos que antes dibujes el corte para conseguir el mismo efecto de la sudadera de JLo. No tienes ni que terminar el bajo: el suyo va tan deshilachado, que hasta sospechamos que ella también la ha cortado.