1 ene 2020

La Nochevieja nos ha dejado varios estilismos a tener en cuenta a la hora de planificar nuestro próximo look de fiesta, con el negro como base para infinidad de outfits o con la lentejuela como protagonista principal. Pero también hemos encontrado quien ha dejado de lado (un poco) los adornos propios de las fechas navideñas y ha apostado por un estilismo en tres tonos lisos diferentes, uno para cada prenda.

La responsable de este acierto no es otra que una de las actrices con más estilo de nuestro país, Ester Expósito. La joven compartió varias instantáneas de su Nochevieja con amigas en su cuenta de Instagram, donde pudimos disfrutar de un look de fiesta compuesto por un abrigo de pelo, un vestido blanco y unas sandalias en color rojo. En una imagen posterior pudimos ver que el vestido que parecía palabra de honor tenía mangas globo con lentejuelas.

Expósito posando con sus amigas con su look de Nochevieja. pinit Instagram

El vestido es de Club L London, se puede comprar en Asos y cuesta 89,99 euros. Y el abrigo de pelo con cremallera es de Lefties y cuesta 29,99 euros. Pero si quieres copiar este look con un vestido más barato, hemos encontrado varias prendas con las que puedes conseguirlo. Todo es cuestión de encontrar el diseño que más te favorece.

Con el abrigo de Lefties como compañero ideal, por aquello del precio, podemos conjuntarlo con este vestido ajustado con cremallera en la espalada y strass. Es de Lemon Lunar, y lo puedes comprar en Asos por 42,99 euros. Para redondear el look, y aprovechar la compra, unas sandalias con tiras de New Look, también disponibles en la web de compras por 33,99 euros.

El abrigo de Lefties con cierre cremallera, un must de cualquier armario. pinit MH

Si queremos una versión ligeramente diferente, aunque algo más cara, este abrigo corto de pelo de El Corte Inglés con cuello alto puede ayudarnos a conseguirla. Cuesta 69,99 euros. Aprovechando el cambio de escote, el vestido blanco de este look viene con cinta al cuello unida con una anilla dorada. Es de The Girlcode y lo puedes encontrar en Asos por 35,99 euros. Para finalizar en esta ocasión nos decantamos por unas sandalias con puntera cuadrada y cierre en el tobillo de la misma web.

Esta versión tiene cambios en el cuello del abrigo y el vestido respecto al original. pinit MH

La versión más barata del look de Nochevieja de Ester Expósito la hemos conseguido uniendo el abrigo de pelo con capucha de Pimkie, que cuesta 20 euros, este minivestido palabra de honor de Fashionkilla Tal que podemos encontrar en Asos por 10,99 euros y unas sandalias rojas con tacón, también de Pimkie, por 11,99 euros. Un look de fiesta perfecto por menos de 50 euros.

La versión más asequible, con prendas de Pimkie y Asos. pinit MH

Y tú, ¿has decidido ya la versión del look de Nochevieja de Ester Expósito que quieres?