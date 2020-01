1 ene 2020

Ya lo adelantó hace un par de semanas en un photo call, cuando dijo que le “gusta mucho el ‘brilli brilli’, me encanta el brillo, así que optaré por esta opción incluso aunque me quede en casa”. Hace unos días compartió en Instagram un total look de lentejuelas de H&M que ya daba algunas pistas sobre sus apuestas para la Nochevieja. Y cuando llegó el momento, se cumplieron las previsiones, y tal y como ya hizo el año pasado, Paula Echevarría volvió a confiar su look para esta cita tan especial a las lentejuelas.

A pesar del socorrido recurso de los adornos más propios de estas fechas, el estilismo escogido por la protagonista de Velvet presentaba novedades muy interesantes con respecto al del año pasado. En esta ocasión ha escogido un vestido blanco de corte holgado con lentejuelas dispuestas en toda la prenda en dibujo. Con cuello camisero y manga larga terminada en puño, la actriz compartió varias imágenes de su noche de fiesta, entre ellas en una divertida pose con su hija.

Para completar el estilismo Paula se decantó por unos zapatos de tacón en satén rojo con adorno joya delantero. Y entre los accesorios no faltaron unos vistosos pendientes colgantes en plata y las festivas gafas propias de las fechas navideñas.

Paula posa con su chico en una de sus stories. pinit Instagram

A falta de que la actriz desvele más detalles sobre su acertado outfit de fin de año solo podemos celebrar que se haya salido de la oscura tónica habitual de estas fechas y haya apostado por un vestido en tonos claros. Que no solo del negro vive la fiesta y Paula ya lo ha demostrado dos años seguidos.