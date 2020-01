3 ene 2020

Hace semanas, una compañera me pedía opinión sobre un abrigo morado de Zara. ¿Era un color exagerado? ¿Se lo iba a poner mucho o se iba a quedar muerto de risa en el armario? Mi respuesta fue clara: ¡es ideal! Lo dije de verdad, yo también me lo había comprado y estaba tan contenta con el color de mi nueva prenda que no podía dejar de recomendarlo. Cuesta 89,95 euros pero es de esos abrigos a los que se les saca mucho partido. De día, con unos vaqueros y un jersey de punto grueso; de noche, con un vestido negro debajo. Es más, ya se lo habíamos visto a una influencer (@missmondo) en varios looks y había confirmado lo que ya sabíamos: es el abrigo más favorecedor y versátil de la temporada.

Pega con todo y su corte oversize permite llevarlo en cualquier talla, sea grande o pequeña. Aunque ya no queda ninguna... ni de una ni de otra. Había desde la XS a la L y está agotado en todas. Es más, las compañeras de redacción que nos querían copiar el abrigo pero ya en las rebajas, se han quedado sin él. A veces, es mejor ser un poco ansias, con las prendas de Zara nunca se tiene nada asegurado.

Estes es el abrigo de Zara más deseado en la redacción de Mujerhoy. pinit zara

Si te gusta la forma pero no te importa sacrificar el color, el abrigo aún está dipsonible en gris, camel y negro. Aunque, sincermente, el punto fuerte de esta prenda es su color morado intenso, uno de los tonos que más se llevan este invierno.

De momento, las que aún no lo tenéis y ahora lo queréis (es comprensible) podéis esperar a que lo repongan o buscarlo en las tiendas de Zara en las que aún se puede encontrar alguna talla suelta.