Alba Díaz está viviendo un final de año lleno de emociones, a veces no demasiado agradables, pues recientemente anunció el fin de su relación sentimental con el empresario Javier Calle, su pareja desde hacía casi dos años. Por suerte, los últimos días del mes los ha pasado en familia, primero con su padre y la Nochevieja con su madre, Vicky Martín Berrocal, y el novio de esta en el sur de Portugal. Gracias al buen tiempo de invierno en esa zona, Alba aprovechó para fotografiarse avanzando una de las tendencias que más veremos en la primavera que viene: los microtops o los tops sujetador.

El sujetador de Alba Díaz está adornado con encaje inglés. pinit TEZENIS

En realidad, Alba Díaz luce ropa interior pero tan bonita, que casi merece la pena llevarla como hace ella, como si fuera un microtop. Se trata de un sujetador rojo de la firma Tezenis que encaja perfectamente en estas fechas navideñas y que, al no llevar encajes ni blondas, puede mostrarse perfectamente en el exterior en cualquier look como si fuera un top. Lo mejor es el precio, tan barato que no llega a los 20 euros: 16,99 euros.





El interior con relleno del sujetador de Tezenis que lleva Alba Díaz. pinit TEZENIS

Si quieres hacerte con él, se trata del sujetador balconette Miami y lo tienes disponible en Tezenis hasta la talla 95. Lleva un escote pronunciado y copas con relleno, además de aros que proporcionan una sujección extra. Los tirantes son ajustables e incluye un cierre de gancho con cuatro posiciones. Si tienes el pecho tirando a abundante como Alba Díaz, te favorecerá muchísimo.