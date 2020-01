10 ene 2020

A principios de temporada descubrimos esta prenda de Sfera y ya te lo avisamos: el chaleco XXL es la prenda que eleva tus looks de oficina. Y parece que Melissa Villarreal ha seguido nuestros consejos y se ha hecho con este 'must have' demostrando nuestras sospechas. Los chalecos se han convertido en una de las prendas estrella de este año y su hermana Grace Villarreal ya lo demostró hace unos días con uno beige. Ahora, Melissa ha apostado por este de Sfera que está rebajado y que nosotras ya hemos añadido a nuestra wishlist.





A pesar de que ya hemos visto varios con looks con chalecos largos, tenemos que reconocer que este de Melissa Villarreal está en el podio. La influencer madrileña ha compartido con sus seguidores un look protagonizado por un chaleco de Sfera largo que costaba 69,99 euros y que puedes encontrar ahora por 39,99 euros. Se trata de un modelo en color marrón sin solapas y con aberturas laterales que lleva los botones en negro a contraste.

Melissa propone combinarlo con prendas oscuras para darle todo el protagonismo. Lo conjuntó con pantalón pitillo y jersey negro y una blazer de estilo oversized en color gris marengo. Por último, completó el outfit con unos botines negros de plataforma de Zara. Una propuesta muy similar a la que ha hecho su hermana Grace, quien ha usado las misma prendas pero añadiendo un chaleco negro.

Sin duda, dos looks interesantes y diferentes para inspirarte en tus looks de oficina (o para otras ocasiones). Puedes combinarlo con un vestido, con pantalón palazzo y tacones, o hacer algo más sport y añadir unas sneakers. Muchas posibilidades para jugar con esta prenda que sin duda da un toque sofisticado y renovado a cualquier outfit.