2 oct 2019

Te avisamos de que este otoño vendrían las botas altas, las blazers oversize o las mangas abullonadas, pero aún hay una prenda más que añadir a la lista y esta vez se trata de los chalecos. Y es que esta temporada, esta prenda se reinventará en su estética más masculina, retro y XXL para pasar a convertirse en el nuevo básico imprescindible de la temporada.

Nos lo han demostrado algunas de nuestras fashionistas favoritas, pero sobre todo las nuevas colecciones. Y es que al igual que las chaquetas largas dominarán el entretiempo, este tipo de chalecos también se colarán en nuestro armario. Y ya hemos encontrado uno que será tu nuevo mejor fichaje para todos tus próximos estilismos de oficina.

En Sfera nos proponen combinarlo con una americana en el mismo color. pinit Sfera.

Esta vez lo hemos encontrado en la web de Sfera y tenemos que decir que ya no podemos pensar en vivir sin esta prenda en nuestros looks. ¿La razón? En la web nos proponen combinarlo al más puro estilo it girl, con una americana en el mismo color para simular a un abrigo y resistir los días más fríos, pero también nos proponen llevarlo sobre nuestra camisa blanca para esos días de 'ni frío ni calor'.





Esta opción con camisa blanca y pantalones de pinza es ideal para tus looks de entretiempo. pinit Sfera.

Así que después de estas dos opciones de estilo, podemos decir que se ha convertido oficialmente en nuestra nueva prenda salvavidas.

Eso sí, nosotras no hemos sido las primeras en llegar a esta conclusión. Evidencia de ello, es que este chaleco largo de la nueva colección de Sfera y cuyo precio es de 69,99 euros está actualmente agotado.

Chaleco recto largo en color marrón, 69,99 euros. pinit Sfera.

La buena noticia es que pronto dejará de estarlo. Y de hecho, ya puedes dejar tu correo para que te avisen cuando vuelva a estar disponible.

¡No lo pierdas de vista!