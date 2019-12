30 dic 2019

Fue Stradivarius la firma que creó la necesidad del chaleco con un modelo de lino ideal para los días de calor. Más tarde, la firma de Inditex sacó a la venta varios diseños que no tardaron en hacerse en virales. Las influencers enseñaron cómo combinarlos y las celebrities se unieron a esta tendencia con looks arrasadores como el de la Reina Letizia con uno de Massimo Dutti o el de Aitana con uno de crochet. sin embargo, a pesar de haber triunfado durante este año, el 2020 viene con ganas de nuevas versiones de esta prenda y Grace Villarreal ya lo ha demostrado con un look que vas a querer copiar.

La influencer compartió con sus seguidores un look casual, cómodo y muy versátil que tenía como protagonista un chaleco. Grace acostumbra a proponer estilismos sofisticados con prendas accesibles y perfectas para el día a día con los que inspirarse. Y este último es un ejemplo de ello. La isntagramer consiguió elevar por completo un look básico de jersey y jeans con un chaleco largo en color crudo de Polín et moi. Un diseño de paño y de corte recto con único botón y bolsillos laterales que cuesta 59,95 euros y que está agotado en la web de la firma. Al parecer ha gustado tanto a sus seguidores que ha volado, aunque sí está disponible en color gris.

Chaleco crudo largo. pinit Polín et moi

El chaleco es una prenda que se propone para look sofisticados y de oficina. Sin embargo, Grace ha demostrado que también se puede llevar con outfits más casual y del día a día. Conjuntó este chaleco con un pantalón vaquero de estilo mom fit clarito de Zara y un jersey de punto azul marino y blanco. Por último añadió unos botines negros y un bolso bombonera blanco de su firma Villa. ¿Será el chaleco largo la prenda estrella del 2020?