10 ene 2020

Compartir en google plus

Todavía tenemos la resaca de las navidades encima pero no nos cansamos de mirar vestidos y bolsos de fiesta ahora, en las rebajas. Porque siempre hay algún compromiso de invierno para el que tenemos que sacar nuestras mejores galas. Por eso, cuando hemos visto que este vestido de & Otther Stories ha llegado a las rebajas, no hemos podido evitar sorprendernos. Es raro que todavía quede alguno, sobre todo si tenemos en cuenta que es uno de los vestidos de fiesta más bonitos del invierno. Y no le hacen falta brillos ni lentejuelas. La clave de su éxito está en el tejido brocado maravilloso, las mangas espectaculares y un color irresistible.

Este es el vestido que más nos gusta de & Other Stoies y que, sorprendentemente, ha llegado a rebajas. pinit

Tiene un tejido brocado, con flores en relieve, escote cuadrado y unas mangas con volumen que tienen goma a la altura de los hombros para encajar a la perfección. El cinturón es del mismo tejido y tiene una goma en la parte trasera, a la altura del pecho, para ajustarse al cuerpo como un guante. Es tan especial que ni las influencers se han podido resistir. Una de ellas, María Fernández-Rubíes.

La mala noticia es, que como pasa siempre en rebajas, no hay disponibilidad en todas las tallas. En temporada tenían de la 32 a la 44 y ahora solo quedan la 34 y la 44. No nos extraña, ha pasado de costar 99 euros a 79. Vale, no es una rebaja espectacular, pero teniendo en cuenta lo bonito que es, nos parece un precio razonable.

En la parte de atrás, el vestido lleva una goma para que se adapte a la perfección al cuerpo. pinit

El vestido, por si te has quedado con las ganas, también está disponible en color negro. En este color hay tallas de la 38 a la 44.