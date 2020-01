13 ene 2020

Las rebajas son el momento perfecto para buscar esas prendas básicas que no te quitas en todo el año y que te sirven para un sinfín de looks. Las influencers nos proponen a diario looks con prendas en las que merece la pena invertir. Marta Carriedo lo ha hecho con unos pantalones de Zara doble posición y con los 3 básicos imprescindibles. A ella se ha unido Alexandra Pereira, quien con su último outfit ha dejado claro cuáles son los esenciales que tienes que tener en el armario y que solucionarán tus looks del día a día. Y uno de ellos es de las rebajas de Zara.





Alexandra Pereira compartió con sus seguidores una imagen en el espejo con su marido. En esta fotografía podemos ver a la influencer con un look de domingo ideal muy fácil de conseguir. La prenda protagonista es una blazer beige de Zara. Un modelo que le hemos visto vestir en un sinfín de ocasiones y que casi siempre ha combinado con negro. Se trata de un diseño rebajado que costaba 69,95 euros y que ahora puedes comprar por 49,99 euros. En la web de la firma está agotada, pero puedes probar suerte y encontrarla en tienda a buscar una similar en otra tienda.

La blazer de Zara de rebajas que ha llevado Alexandra Pereira. pinit

La instagramer combinó la americana con prendas negras. Lo primero fue un jersey de canalé de cuello alto y manga larga. El canalé se ha convertido en un 'must have' en los básicos y tenerlo en varios colores soluciona más de un estilismo en tu día a día. Por último, añadió un pantalón negro de tiro alto y corte paper bag. Un modelo de lo más cómodo y que combina genial con todo al que añadió una sneakers blancas. Look súper comfy formado por unas prendas que, usadas por separado, se van a convertir en tus favoritos de la temporada.