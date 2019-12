30 dic 2019

Comprar prendas originales de esas que destacan y se salen fuera de lo normal está bien, sin embargo acaban quedándose en el armario y porque son casi imposibles de vestir. Por ello, es imprescindible tener en nuestro armario prendas como la camiseta de rayas que sean fáciles de combinar y que puedas aprovechar en un sinfín de ocasiones para formar looks versátiles. Las rebajas están a punto de dar el pistoletazo de salida y nosotras ya estamos organizando esas prendas que queremos tener y que merece la pena encontrar en este periodo de descuentazos.

La cuenta de Instagram de Marta Carriedo nos ha servido de inspiración y hemos encontrado tres prendas súper combinables que te van a solucionar más de un look. Y si ya son low cost, con las rebajas serán un chollo de esos que tanto nos gustan. Entre los últimos outfits que la influencer ha compartido, además de haber inspiración para Navidad y las fiestas, hay estilismos casual y del día a día que te van ayudar y mucho. Atenta.

1. Pantalón de pinzas de Zara

El primero de ellos es un outfit que tiene como protagonista un pantalón de Zara. Un diseño de pinzas de tiro alto que cuesta 25,95 euros y que es de color camel, un tono que pega con todo y que puedes usar ahora con jerséis y botines, y con camiseta y sandalias en verano y primavera. Una camiseta de manga corta blanca y botines cowboy fue el look escogido por Marta, un look de oficina si lo combinas con un zapato de tacón o para ir de compras si lo haces con sneakers. ¡Es perfecto!

pinit zara

2. Jersey de Pull&Bear

Un jersey de Pull&Bear es la segunda prenda protagonista. Se trata de un diseño de punto trenzado, de cuello redondo que, al igual que el pantalón, su color beige hace que combine a la perfección con todo. Un jersey ideal muy calentito que cuesta 22,99 euros y que, a pesar de que no está disponible en la web (aunque puede que en tienda sí), puedes copiar con otros modelos similares. Marta apostó por un look con prendas claritas, combinándolo con un pantalón beige y cinturón marrón.

3. Jeans pitillo

¿Qué mejor que aprovechar las rebajas para hacerte con esos vaqueros que no te quitas en todo el año? Marta Carriedo propone este modelo clarito y pitillo de Bershka. Un diseño de talle alto que cuesta 19,99 euros y que tiene todas las papeletas para ser una de las prendas de las rebajas de la firma de Inditex. Si no es así, varios modelos de vaqueros tendrán descuentazo y sin duda, cualquiera de ellos es uno de los imprescindibles que no puedes dejar escapar. Marta los ha combinado con botines de tachuelas, abrigo de paño largo y sudadera formando un total look negro ideal.