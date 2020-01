14 ene 2020

Cristina Pedroche lo ha vuelto a hacer: se ha puesto un mono híper sexy que, aunque en televisión funciona perfectamente, nos va a hacer sufrir muchísimo en la vida real. ¿Cómo no pasar frío con tanto escotazo? Y, sin embargo, nos encanta llevarle la contraria a la climatología y la sensatez para apuntarnos a lo más inesperado. Si te atreves a clonar exactamente su look, aún puedes hacerlo. Este mono de flores con vertiginoso escote en pico, manga larga y corto cortísimo es de Capriche, la firma que suele vestir a la presentadora, y cuesta 82,90 euros. Ten en cuenta que está confeccionado en gasa: no puede ser más ligero. Si te gusta la idea pero vas buscando algo más consistente y, sobre todo, barato, tenemos dos alternativas para ti.

Nuestra opción favorita es de la marca Asos Design, una de las líneas que desarrolla la tienda digital multimarca Asos. Se trata de un mono también muy corto y estampado con pequeñas flores, pero en un tono mucho más luminoso. Además, lleva un precioso cuello subido terminado en volante, con lo que resolvemos la cuestión del incómodo escotazo. Cuesta la mitad que el de Capriche: 44,99 euros.





Si el problema no es el escotazo sino el precio, tenemos una alternativa genial. Boohoo tiene un mono prácticamente clon del que lleva Cristina Pedroche, pero a un precio de ganga. Mantiene la cintura anudada, el estampado de flores sobre fondo negro y una escote en pico prácticamente hasta la cintura. Solo se diferencia en que la manga no es larga, sino francesa, pero el precio te va a encantar: costaba 35 euros, pero ahora en rebajas lo tienes por 17,50 euros. Y hasta la talla XL. A por él.