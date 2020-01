9 ene 2020

Después de darlo todo en las Campanadas con un vestido dorado con el que sorprendió y no dejó indiferente a nadie y que despertó un sinfín de memes, Cristina Pedroche ha vuelto a la rutina y a su trabajo como colaboradora de Zapeando. También ha regresado a las redes compartiendo los looks que saca casi a diario en televisión. Acostumbrados a sus vestidos sexys y transparentes y sus excentricidades estilísticas, la presentadora ha sorprendido ahora con un diseño dulce e ideal que ha gustado tanto a sus seguidores que se ha agotado en muy pocas horas.





Todo lo que Cristina Pedroche hace está en el punto de mira, para bien o para mal. Tanto es así, que ya se ha planteado dejar de presentar las Campanadas por las críticas. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario con su último look. La colaboradora compartió a través de las redes un estilismo protagonizado por un minivestido rosa palo de manga larga y escote redondo. Un modelo de Capriche, su firma favorita y que siempre viste, que tenía el cuerpo ajustado con efecto encaje y una falda de vuelo con volantes como en las mangas.

Crsitina lo combinó con unos stilettos del mismo color de Guess y joyas de María Pascual. Añadió un recogido bajo tirante y labial fucsia. Un look muy original que ha vuelto locos (literalmente) a sus seguidores. Y es que, este éxito no solo se ha visto reflejado en los comentarios o en el número de 'likes'. Capriche se ha quedado sin existencias de este vestido a menos de 24 horas desde que Pedroche publicara una imagen con él. Ni si quiera sabemos el precio de la prenda, porque en el web está completamente desaparecido. ¡Y no es para menos! Nos gusta mucho este outfit de Pedroche.