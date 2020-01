14 ene 2020

Hay veces que, en temporada, no valoramos lo suficiente las prendas que hay a nuestra disposición en las tiendas. En Zara, sobre todo. Y luego llegan las rebajas y ya es demasiado tarde para hacernos con ellas. Y eso es exactamente lo que nos ha pasado con este jersey de la firma de Inditex. No es que no lo hubiéramos fichado antes, simplemente ahí estaba, sabíamos que lo podíamos comprar en cualquier momento y nos relajamos. Qué equivocadas estábamos. Ahora ha pasado a formar parte de la sección de rebajas y cuando ya está agotado, se lo vemos a esta influencer y nos hace desearlo más que nunca.

Hay que reconocer que no es lo mismo verlo en tienda que vérselo a una influencer en un look. En este caso, se lo hemos fichado a Füsun Lindner, de @shortstoriesandskirts, que lo lleva con unos pantalones efecto piel metido por dentro y un abrigo de borrego en color camel, un poco más oscuro que el jersey.

Un jersey que es más elaborado de lo que parece porque los lazos no están simplemente dibujados, están en relieve, bordados con cuentas brillantes en color negro. Una prenda que costaba 29,95 euros y que en rebajas se ha quedado en 19,99 euros. Por menos de 20 euros tienes uno de los jerséis del momento; una pena que se haya agotado absolutamente en todas las tallas. Siempre pasa lo mismo en las rebajas de Zara, encontrar algo se convierte en misión imposible.

Jersey de lazos de cuentas, de las rebajas de Zara. Está en 19,99 euros y la mala noticia es que está agotado en todas las tallas. pinit

Ahora nos queda lo de siempre, tener la esperanza de que lo repongan en la web de Zara o recorrernos más de una tienda para ver si encontramos alguno suelto, puede que una devolución de alguien que se ha arrepentido de comprarlo, aunque con lo bonito que es, lo dudamos.

Si tú eres una de las afortunadas que lo tiene, enhorabuena, le vas a sacar muchísimo partido.