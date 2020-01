9 ene 2020

Si te preocupaba no volver a ponerte esas prendas de fiesta en las que tanto habías invertido, tranquila. Si son de lentejuelas, tienes carta blanca para reutilizarlas en looks de día sin que nadie pueda arquear una ceja. Te recomendamos, eso sí, que le eches un vistazo a las ideas que las influencers han ido dejándonos para combinar el 'brilli brilli' con las prendas invernales: es cierto que no todos los remixes quedan igual de bien. Un truco que siempre funciona es contrastar, sobre todo, texturas: las lentejuelas siempre irán bien con jérseis de lana y cárdigans. Y si las llevas con unas Converse, mucho mejor que meterles un tacón. Rocío Osorno nos propone una vía alternativa, con zapatos altos y blazer negra. Para una salida diurna algo más vestida.

El pantalón de lentejuelas color rosado que lleva Rocío Osorno es de las rebajas de Lefties. pinit

No lo vamos a negar: el recurso al negro es uno de los más obvios y fáciles para reutilizar los pantalones y faldas de lentejuelas. Reconocemos que es muy práctico, pues casi todas tenemos ya en el armario una americana con la que bajar el brillo a la realidad diurna. Sin embargo, como recurso de moda se nos queda un poco corto, porque no llega al contraste de estilo total que andamos buscando y que sí consigue un jersey de punto, un cárdigan o incluso una sudadera deportiva. Nos gusta el look de Rocío Osorno, pero puede mejorar.





Tienes muchas semanas por delante para intentar una de estas mezclas aparentemente incompatibles y que tan seductoras resultan: las lentejuejas cotizan al alza en la tendencia de invierno. Y si no tienes ningún pantalón brillante, no dejes pasar la ocasión de hacerte cone ste diseño de Lefties. Tiene un color rosado maravilloso, un patrón ancho súper cómodo y te lo puedes llevar con una rebaja del 60%. Costaba 19,99 euros, pero lo encuentras sin problemas a 7,99 euros. Chollazo.