20 ene 2020

El frío y las bajas temperaturas siguen suponiendo un reto de estilo en el día a día. Las ideas para looks de invierno y los básicos se agotan incluso para crear outfit sencillos.

Por eso, todo armario práctico y sabio sabe que necesita ciertas prendas clave a las que poder recurrir cuando no sabemos qué ponernos, como este vestido de punto en tono crudo que nos vamos a comprar por bonito, asequible y cómodo.

Se trata de una pieza oversize que conquistó las tendencias del otoño y que lo seguirá haciendo hasta la primavera en todo el low cost. Su corte midi y recto sienta bien a todas las figuras gracias a la elasticidad del punto y su versatilidad permite combinarlo con botas, botines o deportivas.

Además, el diseño envolvente del cuello con cierre de cremallera estilo forro polar es lo más calentito que puede llegar a tener un vestido de punto.

Así, nos quedamos con este de la nueva colección de Mango, que todavía no está a la venta pero que ya hay una lista de espera para cuando repongan su stock en todas las tallas, de la XS a la L. Además, solo tendrá venta online y su precio será de 45,99 euros. Después no digas que no te hemos avisado.