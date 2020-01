23 ene 2020

Puede que lo tuyo sean los bolsos XXL porque nunca sabes qué vas a necesitar imperiosamente a la hora de salir de casa. Puede que no perdones un extra de espacio, “por si acaso”, aunque luego no encuentres las llaves de casa. Pero en pleno siglo XXI, cuando ya puedes llevar prácticamente todo en tu teléfono móvil, que el próximo bolso en tu lista de compras sea mini no tiene por qué preocuparte. Y menos ahora, que son tendencia y que llegan a las nuevas colecciones en diseños irresistibles.

La última firma que nos ha seducido con un bolso mini ha sido Mango. O mejor dicho con tres, porque la compañía barcelonesa no se ha resistido a sacar al mercado tres versiones en el mismo formato, para no dejar a nadie indiferente. Tres propuestas ideales para todos los looks que recurren a tonos y diseños diferentes en una tamaño que va a ser fundamental este año.

Con un precio de 15,99 euros, Mango ha lanzado en su colección New Now el mini bolso textura en fucsia, verde agua y verde (intenso). Y mientras que los dos primeros son perfectos para las aficionadas a los tonos claros, el último puede ser el contrapunto de color para cualquier estilismo en negro.

Los tres tienen asa corta en la solapa de apertura, y asa larga ajustable, que no extraíble. Con cierre de clip, la unión del asa corta y la hebilla de la larga viene en tonos dorados en los tres colores.

Nuestro favorito es el fucsia, que es más un rosa intenso con print animal a tono. Porque además de su estampado tendencia, es el más versátil de los tres a la hora de componer looks.

El verde agua tampoco es una mala idea, principalmente porque se parece bastante al menta que tanto se lleva este invierno. Y el verde intenso queda para las que ceden el protagonismo de sus looks a sus complementos.

Y tú, ¿sabes ya cual es el mini bolso que se va a colar en tus outfits?