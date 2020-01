24 ene 2020

Aunque Lucía Rivera no se prodiga demasiado en Instagram, procuramos estar súper pendientes de sus looks: nos encanta su estilo diurno, relajado pero lleno de detalles de moda. de hecho, nos suele dar muchas ideas para nuestros propios estilismos, pues suele recurrir a prendas muy básicas que todas tenemos en el armario o nos podemos comprar fácilmente. Aquí, parte de dos piezas que son prácticamente de fondo de armario: unos vaqueros en un denim azul más que clásico, que ella lleva ligermente deshilachados en el bajo, y unas botas cowboy negras (de Bershka, para más señas). Además, incluye un bolso acolchado y con cadena de Yves Saint Laurent que podemos encontrar en el low cost fácilmente, porque es un diseño híper clonado.

La nueva colección de Zara incluye varios chalecos de punto que se han convertido en un éxito viral. pinit

La prenda estrella de este look de Lucía Rivera es uno de los diseños de punto que más se van a viralizar esta temporada: el chaleco. Se trata de un diseño fantástico en color crudo de la nueva colección de Zara, confeccionado en un punto gordo y con un dibujo de ochos. Lleva escote de pico y manga sisa y cuesta 25,95 euros. Queda fantástico por el aire ligeramente colegial que aporta al estilismo.





VER 15 FOTOS Empieza a ahorrar porque vas a quererlo todo de la nueva colección de Zara

Sin embargo, el chaleco de Zara que Lucía Rivera ha elegido tan inteligentemente no quedaría tan bien si no estuviera acompañado por esa fantástica camisa negra. El contraste es maravilloso y funciona a la perfección con los vaqueros azules. Todavía quedan algunas tallas de camisas negras en las rebajas de Zara, pero lo más probable es que tengas que recurrir a una de nueva colección para clonar este look. No lo dudes: una camisa negra es fundamental en cualquier fondo de armario.