28 oct 2019

Lo mejor de los días de fiesta es no tener que pensar demasiado en lo que nos vamos a poner para ir donde sea: todo está permitido. Sin embargo, nunca está de más darle un empujón de estilo a nuestros looks más relajados con detalles de estilismo nada complicados pero definitivos. Es lo que ha hecho, con muchísimo acierto, Lucía Rivera. Nos apuntamos totalmente al dúo vaqueros y jersey básico para pasar el domingo, pero si los acompañamos con una estilosísima gorra marinera a juego, mejor que mejor. Hemos encontrado las dos piezas claves de su look. Los vaqueros negros y las botas con plataforma seguro que ya las tienes en el armario.

Reproducir Video: Pincha en la foto para ver un vídeo en el que Mar Saura nos explica las claves para elegir el jersey perfecto.

En H&M hemos encontrado un jersey de punto amplio y con un cuello alto drapeado (29,99 euros) que se parece muchísimo al que lleva Lucía Rivera. El tono de marrón es, además, prácticamente igual. Se trata de un diseño de la megatienda sueca confeccionado con mezcla de lana y con lo hombros ligeramente caídos. Lleva, además, pequelas aberturas laterales y canalé en los puños y en el bajo.

Jersey de cuello alto y punto suave con lana en la trama de H&M. pinit H&M

Otro diseño muy similar, también de punto muy suave con lana en la trama, es este otro jersey de H&M, algo más barato (24,99 euros). No es tan largo como el anterior, sino que tiene una forma más bien cuadrada. Mantiene los hombros caídos y los puños y el bajo rematados con canalé. Lo fundamental, que es ese precioso color marrón oscuro, es el mismo.

La gorra marinera en tejido de espiga que lleva Lucía Rivera. pinit MANGO

Sí es imprescindible, porque alrededor de ella gira todo el look de Lucía Rivera, la gorra. Es el tono marrón oscuro que luce su tejido confeccionado en espiga el que determina totalmente el jersey que lleva la influencer. Esa simple coordinación levanta totalmente un look que , de tan sencillo, podría ser muy plano. La gorra de estilo marinero, con visera, es de Mango y cuesta 15,99 euros. Acaba de llegar a la colección de invierno, así que la tienes totalmente disponible. Ni te lo pienses.