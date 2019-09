16 sep 2019

Los accesorios son la clave para un buen look. Y no lo decimos nosotras, lo dice Lucía Rivera. La joven modelo -tiene solo 20 años- es la nueva imagen de la firma de accesorios española Anekke. "Ya conocía Anekke antes de que me propusieran ser la imagen de la marca, yo soy asturiana y allí es muy famosa. Me gusta informarme bien antes de hacer un trabajo y Anekke está hecha con materiales 'ecofriendly', son muy cuidadosos con todo y además, la nueva campaña está inspirada en viajes y en mujeres icónicas, algo con lo que me identifico mucho. Los bolsos siempre tienen un mensaje y eso es lo que va conmigo porque todo lo que suelo hacer tiene algún mensaje detrás", asegura Lucía.

Aprovechando la presentación de la nueva campaña de otoño/invierno de las firma alicantina, hablamos con Lucía sobre su estilo y las prendas por las que va a apostar de cara al próximo otoño. No es una mujer que siga al pie de la letra lo que dicta la moda, ella es más de looks básicos y le gusta vestir casi siempre de negro. "Mis colores favoritos son el negro y el blanco. Son dos básicos que van bien con todo. También los nude", nos cuenta. "Tengo una forma de vestir bastante sencilla, aunque de vez en cuando me gusta arriesgar. Lo mejor que he aprendido de mi madre, Blanca Romero, es su forma sobria de vestir. También me ha enseñado que hay que tener un buen bolso, unas buenas botas, un buen zapato y un buen abrigo".

Lucía Rivera es la nueva imagen de la firma de accesorios españoal Anekke. pinit dr

Lucía nos ha confesado que lo que más le gsuta de su amario, además de algún bolso que le ha regalado su madre, son las Converse. "No me quito las Converse en todo el año. Este verano me compré dos pares, las negras y las blancas. No tengo muchas, pero es que con esas básicas ya me vale y no quiero comprar nada más. No es que compre mucho, compro lo necesario, sobre todo buenos bolsos y buenos zapatos. Siempre lo digo, un buen complemento es fundamental. Y sobre todo, un buen abrigo, una buena chaqueta. Tengo unas ganas de que llegue el invierno para ponerme abrigos. Me gusta más vestir en invierno que en verano, te da más juego, te puedes poner más cosas, puedes hacer más conjuntos".

También nos ha dado su truco de estilo para convertir un look de día en uno de noche. "Por ejemplo, yo que voy a castings por mi profesión, suelo ir a la vieja usanza, como las modelos de antes: pitillo negro, camiseta y cazadora de cuero negra. Si a este look le metes unos stilettos y unos labios rojos, lo conviertes en el mejor look de noche. Y un buen bolso, claro. Me encanta el negro, es mi debilidad", confiesa.

Lucía Rivera durante la presentación de la nueva colección de Anekke con vestido negro de Dolores Promesas y joyas de Uno de 50. pinit dr

A Lucía, como a todas, también le gusta comprar prendas en el low cost. "Me gustan y apoyo este tipo de marcas, el que todo el mundo pueda ponerse una camiseta que tú llevas. Porque no todas pueden permitirse comprar un bolso o una prenda de lujo. Y si puedes encontrar un bolso asequible y bonito, pues perfecto. No hay que gastarse un dineral para ir bien vestido. No soy muy de tendencias, aunque siempre acabas llevando algo. Y es curioso cómo a la gente le gusta saber qué ropa llevo, de qué marca es para comprársela igual".

¿ Y en cuanto a joyas grandes o diademas que tanto se llevan? "De complementos, joyas no llevo mucho, llevo cosas sencillas en mi día a día. Y unos pendientazos sí, pero cuando la ocasión lo merece. Creo que es muy importante saber vestir para cada ocasión. Y saber lo que te queda bien y lo que no, que esto no fácil. Yo tengo un estilista que me ayuda, pero si apuestas por lo sencillo, nunca fallas".