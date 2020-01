27 ene 2020

Lo confesamos: después del intensísimo uso del color camel por parte de Alexandra Pereira, estábamos un poco saturadas de este color. De hecho, pensábamos que ya habíamos visto todos los looks posibles en este tono arenoso del marrón y le habíamos dado vacaciones. Error. La gran Vicky Martín Berrocal nos acaba de demostrar que la fascinación por los looks con camel no termina nunca. ¿Cómo es posible que nos sigan impactando un estilismo con este color, después de haber visto decenas y decenas de ellos? Sencillamente: porque es un color precioso que, especialmente a las morenas, nos favorece muchísimo. Pero, además, este outfit con abrigo de Berrocal tiene su originalidad.

Abrigo largo de color camel claro de Zara, parecido al que lleva Vicky Martín Berrocal. pinit

Lo que más nos convence del estilismo de Vicky Martín Berrocal con camel es su aire masculino y minimalista. Nos encanta esa camisa básica blanca que ella lleva por fuera y las comodísimas zapatillas daddy, coordinadas con un bolso de lujo de Louis Vuitton. El outfit no puede se más sencillo. Incluso el abrigo es de líneas depuradas y andróginas. Puedes encontrar uno muy parecido en Zara, por 99,95 euros.





Abrigo color camel confeccionado en un tejido ligero de la nueva colección de Zara. pinit

Si vas buscando una versión más ligera del abrigo de invierno que te permita lucir este look en primavera, Zara ya tiene disponible una alternativa de un tono camel algo más oscuro. Tiene un largo a la rodilla, bolsillos delanteros de vivo y no lleva cierre. El precio e sun chollo: 29,95 euros.

Los pantalones efecto piel en color camel que lleva Vicky Martín Berrocal también es de Zara. pinit

Sin embargo, la pieza clave del look de Vicky Martín Berrocal es un pantalón efecto piel en un tono camel fantástico. Se trata de un diseño de tiro alto con bolsillos laterales y falsos bolsillos de vivo en la espalda. Lleva el bajo acabado en vuelta y cierra con cremallera y botones. Importante: solo se fabrica hasta la talla XL (una pena que no llegue a la XXL porque es precioso). El precio merece mucho la pena: 25,95 euros.