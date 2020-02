1 feb 2020

Compartir en google plus

La historia se repite una y otra vez. Ya nos pasó con el abrigo morado de Zara que triunfó en la redacción (y que se agotó de forma ipsofacta). Suspirabámos por él. Creíamos que era -definitivamente-el amor de nuestra vida. Pero esta relación se vio truncada por las rebajas. Se agotó. Despareció. Y solo unas pocas afortunadas consiguieron introducirlo en su armario.





VER 20 FOTOS 20 abrigos prácticos y favorecedores a los que sacar partido este invierno

Las que no fuimos lo suficientemente rápidas, nos quedamos sin él. Sí, yo me encuentro en este grupo. La tristeza invadió mi armario, más profunda aún si cabe, cuando dos influencers demostraron que un abrigo lila es la prenda perfecta para lucir en invierno tengas la talla que tengas. Sí, los tonos pasteles habían (han) llegado para quedarse. Pero parece que este estado de desasosiego se ha acabdó. Y esta sucesión de eventos se ha vuelto ha producir. No la de las rebajas, ojalá. Nos hemos vuelto a enamorar de un abrigo. En este caso azul cielo. Y creemos que este sí es el 'match' perfecto. ¿Por qué estamos tan seguras? Está disponible tanto en tienda como en la web de Zara en todas las tallas.

Se trata de un modelo tres cuartos de manga larga con solapas y dos botones negros. Es oversize, pega con cualquier look y está disponible desde la talla XS hasta la XL.

¿La única pega que le ponemos a este amor incondicional? No se trata de un abrigo low cost. Cuesta 99,99 euros, pero a estas alturas del invierno se trata de una inversión de fondo de armario que podrás lucir también la temporada que viene.

¿Qué opinas? Después de que el abrigo morado me partiera el corazón, creo que esta historia no se repetirá dos veces.