30 ene 2020

Ya hemos hablado del morado. Se lleva en todas las tonalidades posibles, desde el lila hasta el púrpura, y en blusas, jerséis o abrigos. Favorece, no lo vamos a negar, pero es que además añade un plus de estilo a cualquier look. Nos encanta con negro o blanco, pero también con camel. E incluso con otros colores fuertes como el turquesa o el verde. Este tono ha sido el gran descubrimiento del invierno y por lo que hemos visto en las nuevas colecciones, seguirá reinando en primavera.

Por eso vamos a apostar por él en su versión más clarita, el lila, y lo vamos a hacer en una prenda exterior: el abrigo. Gracias a dos influencers nos hemos dado cuenta de que se puede llevar en cualquier talla, desde la más grande hasta la más pequeña.

La influencer Nina Sandbech ha hecho de este abrigo morado su prenda favorita del invierno y así lo demuestra en su perfil de Instagram. pinit

Marta Moreno presume de abrigo bonito en sus redes con este modelo de Asos que le queremos copiar cuando antes (sí, se está agotando). pinit

Es evidente que sienta bien en todo tipo de cuerpo. El abrigo de Nina no lo tenemos localizado pero sí el de Marta, un modelo de Asos que está disponible en la sección de abrigos tanto de tallas standard como de tallas grandes. De estas últimas se está agotando por días y si bien a principio de temporada estaba disponible desde la 44 hasta la 58, ahora solo lo puedes comprar en las dos tallas más grandes. Una pena que haya volado, está rebajado y se ha quedado en 33,49 euros (costaba más de 80).

Este es el abrigo lila que nos ha enamorado en Asos, disponible en la sección de tallas grandes de la web de la firma pero que solo está disponible en la 56 y en la 58. pinit

Si tienes una talla más pequeña sí que hay disponibilidad pero tendrás que pagar un poco más. El modelo es el mismo, se hace desde la 32 hasta la 46 y también está rebajado, pero menos. Cuesta 66,49 euros y aunque hay gran variedad de tallas, la 32 y la 44 ya se han agotado.

El mismo abrigo lila también está disponible en tallas standard y en este caso sí quedan unidades de la talla 34 a la 44. Cuesta 66,99 euros. pinit

En definitiva, que seas grande, pequeña, alta, baja, delgada o no, estamos seguras de que, como nos ha pasado a nosotras, no te vas a resistir al abrigo más favorecedor del momento.