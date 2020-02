5 feb 2020

Tenemos fichada la nueva colección de Zara, las novedades de primavera de Mango y todas las prendas de lunares de Stradivarius. Pero, ¿qué pasa con las rebajas? ¿Es que ya han terminado? Para nada, los descuentos de las firmas low cost siguen ahí pero lo cierto es que no quedan tallas de casi nada. Entre este inconveniente y que estamos deseando que llegue el buen tiempo, las nuevas colecciones nos tenían eclipsadas. Hasta ahora. Ha sido ver a Alexandra Pereira con un traje de las rebajas de Zara y volvernos locas. Porque, aunque parezca increíble, aún quedan tallas.

Un traje de blazer y pantalón en color verde pistacho, en un tejido satinado con botones en color marfil. Dos piezas que ya habíamos visto a lo largo de la temporada pero que nos habían pasado desapercibidas o no les habíamos hecho el caso que se merecen. Y es que ahí radica el éxito de las influencers, muchas veces hasta que no les ves puesto algo a ellas, no te animas a comprarlo.

Como decíamos, el traje es de las rebajas de Zara y, milagrosamente, aún quedan tallas. Solo de la blazer, el pantalón está agotado. Pero puedes llevar la chaqueta con un pantalón vaquero, uno negro de vestir e incluso quedará ideal con vestido. Costaba 59,95 euros en temporada y ahora está a 19,99. Tres veces más barata, ¿merece o no la pena? Está disponible en las tallas XS y S: si eres rápida, te la llevas.

Este es el traje de las rebajas de Zara que le hemos visto a Alexandra Pereira en Instagram. pinit

Alexandra lo ha combinado con unas joyas de cadena: un collar doble y un apulsera de la firma Apm Monaco.